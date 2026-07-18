Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estabilizan el incendio en ÁrchezDías de calor extremoLas Cuatro Esquinas de El PaloPlanta rarísima de MálagaMangos inmaduros en la AxarquíaParking el Hospital CivilA la calle con una enfermedadMoratoria de pisos turísticos
instagramlinkedin

FÓRMULA 1

Alonso penaliza por un cambio de batería y saldrá último en Bélgica

Lando Norris y Lance Stroll han recibido 10 puestos de penalización por cambiar elementos de la unidad de potencia y Hadjar y Alonso, con más posiciones de sanción, se verán relegados al fondo de la parrilla este domingo en Spa

Fernando Alonso, en el coche de Aston Martin este sábado en Spa

Fernando Alonso, en el coche de Aston Martin este sábado en Spa / Aston Martin F1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura López Albiac

Laura López Albiac

Fernando Alonso saldrá último este domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Y no será únicamente en base al pobre rendimiento de Aston Martin, sino a los cambios introducidos por el equipo británico en su unidad de potencia este fin de semana, que conllevan sendas sanciones para el asturiano y su compañero Lance Stroll.

En concreto, Alonso penalizará en la carrera del domingo por un cambio de batería en su monoplaza. Aston Martin ya superó hace tiempo las unidades máximas permitidas de este componente, por los problemas de fiabilidad del motor Honda a principio de curso. Este elemento y otros cambios en la parte eléctrica suponen tantas posiciones de sanción que los comisarios han confirmado que el español partirá desde el fondo de la parrilla.

La nota de la FIA refleja que Alonso ha montado una nueva unidad de "acumulador de energía (batería), la quinta de las tres nuevas unidades permitidas para toda la temporada 2026 del Mundial de Fórmula 1, una nueva unidad de control electrónico (PU-CE), también la quinta de las tres permitidas, y un nuevo componente auxiliar del motor (PU-ANC), el séptimo de los seis nuevos componentes auxiliares" para todo el año.

Junto a Fernando, en la última fila de parrilla estará Isack Hadjar, también sancionado con un cambio de motor. El francés de Red Bull ha montado su quinto motor de combustión interna, además del quinto turbocompresor y sistema de escape.

Noticias relacionadas

Lance Stroll recibe 10 posiciones, por instalar un nuevo motor eléctrico, una unidad MGU-K de Honda. Por último, Lando Norris también fue sancionado con 10 puestos extra al montar su quinta batería de la temporada, aunque no completa.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
  2. Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
  3. Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
  4. Málaga celebra el domingo la gran fiesta del Mundial de fútbol: todas las opciones para ver a España en pantalla gigante
  5. Pequeños negocios de calle Hilera echan el cierre expulsados por las obras del metro de Málaga: 'Nos vamos a un pueblo
  6. El emblemático comercio La Costa Azul de Málaga cierra tras 95 años: “Antes nos conocíamos todos. Ahora yo no conozco a nadie”
  7. Alerta naranja por calor en Málaga: la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce este viernes temperaturas de hasta 40 grados
  8. Sortean dos viviendas nuevas en Cuevas del Becerro con papeletas a 10 euros: así es la rifa

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”

Virgen del Carmen de los Submarinistas en Málaga, en imágenes

Virgen del Carmen de los Submarinistas en Málaga, en imágenes

Juanma Moreno, el día que se cumplen seis meses de la tragedia de Adamuz: "Reivindicamos verdad, transparencia y justicia por las víctimas"

Juanma Moreno, el día que se cumplen seis meses de la tragedia de Adamuz: "Reivindicamos verdad, transparencia y justicia por las víctimas"

El mercado veraniego ACB aprieta: así se están reforzando los rivales directos del Unicaja

El mercado veraniego ACB aprieta: así se están reforzando los rivales directos del Unicaja

La FIFA estrena una nueva tradición al estilo estadounidense: así es el 'anillo de campeón' que entregará a España o Argentina

La FIFA estrena una nueva tradición al estilo estadounidense: así es el 'anillo de campeón' que entregará a España o Argentina

Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos

Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos

Una catástrofe natural golpea el centro de China con ocho víctimas mortales y más de 30 desaparecidos

Una catástrofe natural golpea el centro de China con ocho víctimas mortales y más de 30 desaparecidos

La pretemporada del Málaga CF coge ritmo tras completar su primera semana de entrenamientos

La pretemporada del Málaga CF coge ritmo tras completar su primera semana de entrenamientos
Tracking Pixel Contents