Padel
Coello y Tapia se citan en la final de Málaga ante Lebrón y Augsburger
La pareja española defenderá su título ante Lebrón y Augsburger en una reedición de duelos históricos del circuito profesional
EFE
La final masculina del Andalucía Málaga Premier Padel P1 la disputarán los números uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, frente a los terceros cabezas de serie, Juan Lebrón y Leo Augsburger, quienes remontaron a Ale Galán y Fede Chingotto en el partido con más expectativas del torneo.
El legado de Coello y Tapia continúa creciendo y Málaga ha sido, una vez más, testigo de su hegemonía como la pareja más dominante de los últimos tiempos, habiendo alcanzado su vigésima séptima final consecutiva, un récord histórico.
Con la sobriedad y la contundencia que les caracteriza, los mejores del circuito volvieron a demostrar por qué son los rivales a batir, como pudieron comprobar dos dignos rivales de gran calibre como Paquito Navarro y Martín Di Nenno.
La semifinal, resuelta en una hora y veinte, fue un quiero y no puedo del dúo formado por el sevillano y el argentino Navarro y Di Nenno, que llegaban a gran nivel a la cita, pero la confianza y la calidad de Coello y Tapia fue mayor (6-4 y 6-3).
Coello y Tapia, a por el sexto título
Los primeros del ranking tendrán que defender título contra el andaluz Juan Lebrón y el argentino Leo Augsburger, que protagonizaron el gran partido de la jornada de este sábado en Málaga.
Los focos estaban en dicha eliminatoria de semifinales porque se volvían a enfrentar dos ex números uno y dominadores del circuito, pero ahora rivales: Juan Lebrón y Ale Galán, en un emparejamiento que siempre genera expectativas.
Se cumplieron con creces en un duelo de casi dos horas y media, con remontada por parte de Lebrón y Augsburger, que pasaron de un mal inicio con 6-2 en contra a un final magistral.
Una remontada decidida en el ‘tie-break’
Con un nivel excelso de Lebrón, que sostenía el partido cuando Augsburger se apagaba, segundo set lo ganaron con la misma claridad que anteriormente sus rivales (6-3) y dejaron un último capítulo que se cerró con un ‘tie-break’ (7-6) donde salvaron varias bolas de partido y voltearon el resultado.
Mientras que Coello y Tapia buscan el sexto título del 2026, el Lebrón y Augsburger lucharán este domingo por el segundo trofeo de la temporada tras el de Bruselas.
La final masculina se disputa este domingo en el Palacio de los Deportes Martín Carpena, justo después de la final del cuadro femenino, que arrancará a las 14.00 horas en la pista central.
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