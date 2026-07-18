MUNDIAL 2026
Dani Olmo, el rey de las asistencias de España
El internacional del FC Barcelona está haciendo historia con la Roja con solo 28 años con dos Mundiales y dos Eurocopas a sus espaldas
Dani Olmo es el faro de España en este Mundial en la zona de tres cuartos. Desde la media punta está demostrando su nivel y firmando partidos espectaculares, como el disputado ante Francia en las semifinales del torneo en Dallas.
Olmo estuvo muy participativo en las jugadas de ataque y también se desgastó mucho defendiendo. Fue una actuación muy completa y, aunque el MVP fue para Pedro Porro, el de Terrassa también hizo méritos sobrados para ser considerado como el mejor futbolista del encuentro.
El jugador del Barça brilló especialmente en la jugada del segundo gol español. Olmo devolvió una pared casi imposible a Porro, con patada por detrás incluida, para que el lateral del Tottenham anotara el tanto que sentenciara el choque.
Esta fue su segunda asistencia en el Mundial después de la que repartió a Mikel Oyarzabal en el segundo encuentro ante Arabia Saudí. Tras su sorprendente suplencia en el debut ante Cabo Verde, Olmo ha demostrado su nivel y ya nadie lo ha quitado del once.
Histórico
Dani ha hecho historia ya que es el primer jugador de España que reparte 8 asistencias en grandes torneos con la selección.
En la Eurocopa del 2021, con Luis Enrique, estuvo ya a gran nivel y dio tres pases de gol a sus compañeros. Olmo es recordado por sus pases y juego colectivo, así como el espectacular encuentro que cuajó acutando como falso 9 en la semifinal frente a Italia.
En el Mundial del 2022 en Qatar regaló un tanto, mientras que en la Eurocopa del 2024, la conquistada en Berlin, hizo lo propio en dos ocasiones.
Por tanto, Dani Olmo llegó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con seis asistencias en su haber y, con las dos sumadas en esta edición, suma las ocho que nadie más ha firmado en un gran torneo con España.
El reconocimiento de la FIFA
El '10' de España está haciendo méritos para tener un mayor reconocimiento por parte de la FIFA. No se ha llevado ningún MVP, pese a que su juego invita pensar que los especialistas del organismo internacional deberían reconocer su fútbol.
En cualquier caso, Dani Olmo llegó a esta Copa del Mundo para proclamarse campeón. Y está a sun solo paso de lograrlo. Debe ganar la gran final del domingo en Nueva York para tocar la gloria que está persiguiendo con un grupo de futbolistas solidarios y que se han convertido en una auténtcia familia.
Fuente: Sport
- Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
- Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
- Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
- Málaga celebra el domingo la gran fiesta del Mundial de fútbol: todas las opciones para ver a España en pantalla gigante
- El emblemático comercio La Costa Azul de Málaga cierra tras 95 años: “Antes nos conocíamos todos. Ahora yo no conozco a nadie”
- Alerta naranja por calor en Málaga: la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce este viernes temperaturas de hasta 40 grados
- Sortean dos viviendas nuevas en Cuevas del Becerro con papeletas a 10 euros: así es la rifa
- Los cinco chiringuitos de Málaga elegidos como los mejores de todo el país para visitar en este 2026: 'Referentes del lujo relajado en la Costa del Sol