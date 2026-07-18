Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en ÁrchezCalor extremo en MálagaLa calle Larios de El PaloPlanta rara de MálagaMangos inmadurosMálaga, lista para la final del Mundial de fútbolA la calle con una enfermedadMoratoria de pisos turísticos
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Luis de la Fuente y la primera vez que conoció a Messi: "Le hicimos marcaje individual pero nos metió cuatro goles"

El seleccionador de España recuerda, en la rueda de prensa previa a la final, el día que conoció al astro argentino durante su paso por el Sevilla

Luis de la Fuente se enfrentó a Messi, uno como entrenador y el otro como jugador.

Luis de la Fuente se enfrentó a Messi, uno como entrenador y el otro como jugador. / Sport.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavi Espinosa

España se juega este domingo la segunda estrella en la camiseta. La selección tiene delante un reto importante: vencer a la argentina de Leo Messi en la Final de la Copa del Mundo. España llega tras vencer a Francia en semifinales en un partido perfecto, mientras que Argentina dejó afuera a Inglaterra en semifinales.

Luis de la Fuente concedió una entrevista a SPORT en la que valoró "el lujo de estar en una final", porque de la Fuente "firmaría llegar por todos los años en una final del campeonato del mundo y perderlo", decía. El seleccionador tiene confianza plena en el equipo y en el encuentro. Tiene a un grupo unido y tiene máxima 'fe' en sus jugaodres.

Imposible de frenar a un supuesto "Messi"

Pero delante tendrá a un jugador que carece de lógica, que por mucho que prepares una estrategia para defenderle, es imparable, y este es Leo Messi. El argentino se enfrentará a España en la final, el mejor jugador del torneo hasta el momento y máximo goleador.

En la rueda de prensa, Luis de la Fuente habló precisamente del estado de forma del argentino y de cómo lo conoció cuando empezó a entrenar. En sus inicios como entrenador, antes de marcharse al Athletic Club, entrenó al Sevilla. "Me pasó una cosa muy graciosa, hablando de Leo Messi. Cuando lo conocí, estaba entrenando en el Sevilla, en categoría división de honor y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Sevilla, precisamente contra el Barça", empieza contando.

Juliano Belletti y Leo Messi, en un derbi contra el RCD Espanyol

Juliano Belletti y Leo Messi, en un derbi contra el RCD Espanyol / Sport.es

"Me habían hablado de un chico que se llamaba Messi. Y al principio, le hicimos evidentemente un marcaje individual, y en el minuto 70, íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta amarilla al jugador que le estaba marcando, lo cambié y en 15 minutos nos marcó cuatro goles", decía. Luis de la Fuente siempre ha sentido una gran admiración en Leo Messi, aunque sabe que tiene una arma letal que es Lamine Yamal.

Noticias relacionadas

En 48 horas, se volverán a ver las caras, aunque con contextos distintos. "El domingo no le vamos a poner marcaje individual. Pero sí que vamos a estar muy atentos de él. Aunque ellos deberán tener mucha atención a nuestros jugadores", cerraba.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
  2. Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
  3. Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
  4. Málaga celebra el domingo la gran fiesta del Mundial de fútbol: todas las opciones para ver a España en pantalla gigante
  5. El emblemático comercio La Costa Azul de Málaga cierra tras 95 años: “Antes nos conocíamos todos. Ahora yo no conozco a nadie”
  6. Alerta naranja por calor en Málaga: la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce este viernes temperaturas de hasta 40 grados
  7. Sortean dos viviendas nuevas en Cuevas del Becerro con papeletas a 10 euros: así es la rifa
  8. Los cinco chiringuitos de Málaga elegidos como los mejores de todo el país para visitar en este 2026: 'Referentes del lujo relajado en la Costa del Sol

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

¿Habrá fútbol en el cielo?

¿Habrá fútbol en el cielo?

Carla Martínez, ganadora de escalada de velocidad: "GRAVITEO es muy importante, así se da visibilidad al deporte"

Carla Martínez, ganadora de escalada de velocidad: "GRAVITEO es muy importante, así se da visibilidad al deporte"

Arrendad´or: ciudad de vacaciones

Arrendad´or: ciudad de vacaciones

El Dépor, compañero de ascenso del Málaga CF, vuelve a golpear el mercado con el fichaje de Aubameyang

El Dépor, compañero de ascenso del Málaga CF, vuelve a golpear el mercado con el fichaje de Aubameyang

Un café en las alturas: Josep Borrell

Un café en las alturas: Josep Borrell

EEUU e Irán regresan a la vía militar con la amenaza de una guerra a gran escala

EEUU e Irán regresan a la vía militar con la amenaza de una guerra a gran escala

Un incendio en una vivienda en Vélez-Málaga deja cuatro personas afectadas

Un incendio en una vivienda en Vélez-Málaga deja cuatro personas afectadas
Tracking Pixel Contents