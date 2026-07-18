Triay-Brea y González-Josemaría se citan de nuevo en la final del Málaga Premier Padel

El Andalucía Málaga Premier Padel P1 tendrá la séptima final de la temporada entre las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, y las top-2 del mundo, Bea González y Paula Josemaría, las dos parejas más potentes del circuito femenino que se disputarán un nuevo título este domingo en el Palacio de los Deportes Martín Carpena de la ciudad andaluza.

Este sábado se confirmó lo que viene sucediendo tantas veces en esta temporada 2026 de Premier Padel, la clásica final entre las dos duplas dominadoras del deporte de la pala, la menorquina Gemma Triay y la argentina Delfi Brea, por un lado, y la malagueña Bea González y la cacereña Paula Josemaría, por otro.

Triay y Brea, a por su cuarto título

El reinado de Triay y Brea puede seguir más vigente al alcanzar una nueva final, ya que en semifinales volvieron a ganar con autoridad (6-0 y 6-4) en el último baile de la pamplonesa Martina Calvo junto a la madrileña Marta Ortega, que se separarán -Calvo jugará a partir de ahora con Claudia Fernández-.

Triay y Brea optan al cuarto título de la temporada tras los de Gijón, Cancún y el ‘Major’ de Roma. Enfrente estarán sus rivales más habituales, la pareja más en forma de la actualidad formada por Bea González y Paula Josemaría.

Las segundas del ranking vencieron sin ceder ningún set ante la catalana Marina Guinart y la vallisoletana Alejandra Alonso, séptimas cabezas de serie, en un doble 6-2 que las catapulta a una nueva final en busca de su séptimo título.

Un balance favorable a González y Josemaría

Se trata de la séptima vez que se citan en una final de Premier Padel Triay-Brea contra González-Josemaría, con un balance favorable a las segundas por cinco victorias a una.

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Las finales se disputarán este domingo en el Palacio de los Deportes Martín Carpena desde las 14.00 horas, con un primer turno para la femenina, para luego continuar con la final del cuadro masculino.