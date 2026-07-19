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El descanso más largo de la historia duró más de 27 minutos: De Madonna conducida por Ronaldo y Ronaldinho a Coldplay y Shakira

De Madonna hasta Coldplay, pasando por Justin Bieber, BTS y Shakira fueron los protagonistas en un descanso al más puro estilo SuperBowl

¡Madonna se hace con el show... junto a Ronaldinho y Ronaldo Nazario!

¡Madonna se hace con el show... junto a Ronaldinho y Ronaldo Nazario! / @Portal_Insider

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Albert Briva

Albert Briva

Barcelona

El entretiempo de la gran final de este Mundial 2026 fue desde el inicio una de las grandes novedades, con una intención inical de llevarlo hasta la media hora de duración y que pese a que la FIFA intentó reducirlo debido a las grandes críticas, solo le acabó librando poco más de dos minutos.

Como si de la SuperBowl se tratará, la FIFA ha reunido a varias de las grandes estrellas del panorama musical mundial para hacer vibrar al MetLife Stadium durante el descanso de la final ante España y Argentina, que ha empezado de la forma más inesperada posible, con Madonna al ritmo de 'Music' montada en un coche por los pasillos interiores del estadio conducido nada más y nada menos que por Ronaldo Názario y Ronaldinho.

Tras ello, ha sido Gustavo Dudamel, el director de orquesta venezolano, que dirigió a los 'Muppets' al ritmo de Seven Nation Army. Ello precedió a la llegada del grupo BTS, que enloqueció al público con sus grandes 'hits'.

Cambió radical se vivió con la entrada de Justin Bieber, que con su conocida canción 'Everything Hallelujah', puso la emoción a flor de piel en el estadio.

Todo lo contrario que Shakira, que acto seguido hizo mover a todos los presentes con la actuación de 'Dai Dai' junto a Burna Boy, la canción oficial del Mundial y que fue la penúltima actuación antes de la llegada de Coldplay, que puso el punto y final acompañado por la orquesta infantil PS22 Chorus, que interpretaron la canción 'All My Love', después de que apareciera Pélé en los videomarcadores gritando 'LOVE'.

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El cantante de la famosa banda, Chris Martin, fue el director del espectáculo, que dio llegada a la segunda mitad tras 27 minutos y 20 segundos clavados de descanso, superando en más de diez minutos lo habitual para los futbolistas, que pese al exceso de tiempo, no bajaron el ritmo en el inicio de la segunda mitad.

Fuente: Sport

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