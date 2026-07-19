La malagueña Bea González y Paula Josemaría, subcampeonas del Málaga Premier Padel P1

Gemma Triay y Delfi Brea, pareja número uno del mundo, conquistaron este domingo el Andalucía Málaga Premier Padel P1 tras una final de mucha igualdad contra la pareja dos del circuito femenino, la malagueña Bea González y Paula Josemaría, en tres sets (7-5, 3-6 y 7-6).

La balear y la argentina se llevaron un duro partido que se fue a más de tres horas y hasta el tercer set de desempate en el Martín Carpena de Málaga, un triunfo que supone el cuarto título de la temporada Premier Padel 2026.

La jugadoras Gemma Triay Pons (i) y Delfina Brea (d) celebran la victoria en la final femenina del Málaga Premier Padel P1 / Gregorio Marrero

Una final intensa en el Martín Carpena de Málaga

Se dio una final bárbara, por intensidad y por duración, por encima de las tres horas y con cuatro jugadoras que se vaciaron, sobre todo la mejor jugadora de la final, Gemma Triay, un portento en momentos clave.

Con un primer set de pequeños detalles y varios saques rotos, Triay y Brea se acercaban al quinto título de la temporada tras triunfar en Gijón, Cancún y en Roma, pero Bea González y Paula Josemaría iban a remontar.

La garra y calidad de la malagueña González, que jugaba defendiendo el título logrado el año anterior, se sumó a la sobriedad de la ex número uno mundial, Paula Josemaría.

La malagueña Beatriz Fernández González (d) durante la final femenina del Málaga Premier Padel P1 / Gregorio Marrero

Tras el 7-6 de la primer manga y el empate de las españolas en el segundo, con un 6-3, el último capítulo se fue hasta el ‘tie-break’, una muerte súbita donde las mejores del ranking tomaron mejores decisiones.

Era la séptima vez que se reencontraban en una final de Premier Padel en esta temporada, y aunque el balance sigue siendo favorable a González-Josemaría, por cinco victorias a dos, Triay y Brea vuelven a tocar la gloria.

Arturo Coello y Agustín Tapia, ganadores de la final masculina

Los números uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, ganaron este domingo la final del Andalucía Málaga Premier Padel P1 en dos sets de gran contundencia (6-2 y 6-2) ante Juan Lebrón y Leo Augsburger, los segundos cabezas de serie, en 53 minutos de juego.

El jugador español Juan Lebrón durante la final del Málaga Premier Padel P1 / Gregorio Marrero

Coello y Tapia, que suman seis títulos en esta temporada 2026, se convierten en tricampeones del P1 de Málaga, un torneo que han ganado en las últimas tres ediciones disputadas en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.