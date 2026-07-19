Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abuso sexual de su hijoCrónica políticaAutocaravanas en MálagaEmpleados del Tivoli WorldEficacia medicamentos en veranoChiringuitos malagueñosJuan Cruz regresa al Málaga CFJabalí en Mijas atravesado
instagramlinkedin

TENIS

Tsitsipas se corona en Gstaad y levanta un título más de un año después

El griego supera a Collignon en la final y levanta un título más de un año después

Tsitsipas con el título de Gstaad.

Tsitsipas con el título de Gstaad. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El griego Stefanos Tsitsipas se proclamó este domingo campeón del torneo ATP 250 de Gstaad (Suiza), tras imponerse en la final al belga Raphael Collignon por 6-4, 6-7(3) y 6-3, en dos horas y dieciocho minutos.

Tsitsipas, número 85 del ránking ATP, disputó en Suiza su primera final desde el 1 de marzo de 2025 en Dubai, cuando venció al canadiense Félix Auger-Aliassime, y sumó su título decimotercero.

El griego, campeón de Montecarlo en tres ocasiones y finalista en Roland Garros, no llegaba tan lejos en un torneo sobre tierra desde que jugó la final del Godó en Barcelona en 2024.

Sobre la pista de Gstaad, Tsitsipas volvió a demostrar su mejor versión y se llevó una final muy disputada, la 32 de su carrera, en la que tuvo un 65% de acierto en el primer servicio y un 72% de puntos ganados en el segundo.

Noticias relacionadas

Collignon, ganador este año en Monza (Italia) y Paua (Francia), dos Challenger, se quedó sin su primer título ATP

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pequeños negocios de calle Hilera echan el cierre expulsados por las obras del metro de Málaga: 'Nos vamos a un pueblo
  2. La rarísima planta de Málaga que ‘sobrevive’ a la Junta de Andalucía
  3. Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
  4. Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
  5. Elvira del Castillo, a la calle en Málaga con una grave enfermedad pulmonar y dos hijas: 'Solo pido un alquiler que pueda pagar
  6. La playa rosa del Mediterráneo que fue elegida como la mejor del mundo: aguas turquesas y un paisaje protegido
  7. Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
  8. Un jabalí atravesado por una flecha pasea por Mijas Costa

España-Argentina, en directo: la Roja arranca el partido con doble ocasión

España-Argentina, en directo: la Roja arranca el partido con doble ocasión

Final del Mundial 2026: España - Argentina, en imágenes

Final del Mundial 2026: España - Argentina, en imágenes

Reyes Maroto vence a Enma López en las primarias y repetirá como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2027

Reyes Maroto vence a Enma López en las primarias y repetirá como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2027

La malagueña Bea González y Paula Josemaría, subcampeonas del Málaga Premier Padel P1

La malagueña Bea González y Paula Josemaría, subcampeonas del Málaga Premier Padel P1

Las mejores imágenes de la procesión de Nuestra Señora del Carmen de Huelin

Las mejores imágenes de la procesión de Nuestra Señora del Carmen de Huelin

El Málaga CF recurre a genes blanquiazules para reforzarse

El Málaga CF recurre a genes blanquiazules para reforzarse

Así es la mansión que Nico Williams tiene en Málaga: con spa, gimnasio y junto a la casa más cara de Marbella

Así es la mansión que Nico Williams tiene en Málaga: con spa, gimnasio y junto a la casa más cara de Marbella

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España
Tracking Pixel Contents