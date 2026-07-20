Eduardo Oliva conquista su tercer oro europeo de triatlón cross y sigue haciendo historia

El paratriatleta malagueño Eduardo Oliva volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva al proclamarse campeón de Europa de triatlón cross en los Campeonatos de Europa Multisport disputado en Banyoles (Girona). Con esta victoria suma ya tres títulos continentales, un palmarés que se une a los cinco campeonatos del mundo conquistados a lo largo de su trayectoria.

La prueba, disputada el pasado martes 14 de julio, estuvo marcada por la exigencia del recorrido y por las altas temperaturas, que alcanzaron los 38 grados. Un escenario que puso a prueba la resistencia y la capacidad técnica de todos los participantes.

Dominio absoluto

Oliva dejó prácticamente sentenciada la competición en el primer segmento. El malagueño salió del agua con una ventaja de dos minutos sobre sus principales rivales y amplió todavía más esa diferencia durante el recorrido de bicicleta.

Oliva durante el recorido en bicicleta. / La Opinión

Ni siquiera un contratiempo alteró su marcha hacia el oro. Durante el sector ciclista recorrió aproximadamente un kilómetro de más tras no advertir una señal de dirección y continuar por un camino equivocado. Aun así, logró incrementar su renta hasta los siete minutos gracias a su superioridad sobre el resto de competidores.

Con una cómoda ventaja al inicio de la carrera a pie, Eduardo Oliva optó por administrar el esfuerzo en los kilómetros finales para cruzar la meta como campeón de Europa con cinco minutos de margen sobre el segundo clasificado, Jonay Pérez.

El triunfo confirma el excelente estado de forma del deportista malagueño, que continúa ampliando un palmarés de referencia en el paratriatlón internacional.

Próximo reto: hacer historia

Tras regresar a casa, Oliva ya prepara su siguiente desafío: el Campeonato de España de triatlón cross. El objetivo es tan ambicioso como histórico: convertirse en el primer paratriatleta capaz de conquistar en una misma temporada los títulos de campeón de Andalucía, España, Europa y del mundo.

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De lograrlo, el malagueño añadiría un nuevo hito a una trayectoria que lo sitúa entre los grandes referentes del paratriatlón internacional.