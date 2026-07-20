De la Fuente, tras coronarse campeón: "Estos jugadores son un ejemplo para España"

España es campeona del mundo. Dominio total del equipo de Luis de la Fuente en este Mundial 2026, en el que consiguó la segunda estrella para la camiseta de 'La Roja'. El entrenador más veterano en ganar la Copa del Mundo lo hizo con solvencia, confiando en los suyos y con una idea de juego clara. Lo que le ha hecho liderar a un equipo a ganar la Eurocopa, la Nations League y coronarlo finalmente con el Mundial.

"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que han ido creciendo con esta idea, haciendola mejor. Estos jugadores han dado un ejemplo de grupo y de familia. Tienen un talento excepcional. Siento orgullo por haberles acompañado en este trayecto", dijo el seleccionador nacional emocionado a 'RTVE' una vez finalizado el encuentro en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El riojano quiso "echar la vista atrás" y definió que vivir lo que ha vivido la selección "es maravilloso. Estos jugadores son un ejemplo para el deporte español, para la juventud y para toda España. Juntos somos más fuertes y eso no lo olvidamos".

En cuanto al juego, De la Fuente dijo que solo las "intervanciones del Dibu" Martínez evitaron que el partido se decidiera antes. "El partido se tenía que haber decantado mucho antes. Pero esto es la final de un campeonato del mundo y contra diez jugadores hemos tenido que sufrir. Hemos demostrado que estamos preparados para todo", comentó ante los medios.

Luis de la Fuente asumió el rol de seleccionador nacional tras el Mundial de Qatar 2022. El jarrero tomó las riendas del combinado español en sustitución de Luis Enrique Martínez y, apenas un año después, ya tocaba metal con la Nations League 2023, en una final donde La Roja superó a Croacia. La Eurocopa no hizo más que reforzar la apuesta de la RFEF con el riojano. España se marcó un torneo completísimo, derrotando a Francia en semifinales e imponiéndose a Inglaterra en Berlín con el ya recordado gol de Mikel Oyarzabal.

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El único borrón en el impoluto palmarés de De la Fuente fue la Nations League de 2025. España empató contra Portugal pero acabó cediendo el título en los lanzamientos de penaltis.

Fuente: Sport