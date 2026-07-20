El uno por uno: así jugaron la final los héroes de la España del 26

En el último remate -era el 20, el duodécimo a la portería del ‘Dibu’- España encontró en Estados Unidos la tierra prometida gracias al zurdazo de Ferran Torres. Mereció ganar la final de inicio a fin, capaz como fue de anular y eclipsar a Argentina, a la que desfiguró como ya había ocurrido en la semifinal contra Francia. El grupo de Luis de la Fuente pasó por encima en todos los aspectos del juego. Tuvo el balón (65% de la posesión fue suya), remató más que nunca y dejó a Messi despidiéndose de la Copa del Mundo con un gris y plomizo partido. Argentina solo realizó dos disparos. Ambos en la prórroga. Pero ninguno a la portería de Unai Simon, que completó una final absolutamente irreprochable.

Pau Cubarsí (i), Rodri Hernández (c) y Unai Simón de España posan con sus trofeos en las premiaciones del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). / LAVANDEIRA JR / EFE

Unai Simon, líbero

Ni una sola parada con las manos. Pero su juego de pies resultó determinante. Además leyó el juego con habilidad transformado en un jugador de campo. En siete de los ocho partidos no ha encajado.

Rodri, líder

Gobernó el partido desde el inicio. Y hasta que fue sustituido. Tuvo una autoridad indiscutible con 101 pases de 105 realizados, firmando un prodigioso 95% de acierto, ejerciendo, además, de tapón defensivo

Pau Cubarsí

Completó una primera parte irreprochable firmando 58 pases buenos de 59 (98% de acierto). Es un juvenil que jugó la final dcomo si fuera un partido en Estanyol, su pueblo. Salvó el 1-1 con una soberbia acción en la prórroga.

Perro Porro celebra la victoria ante Argentina entre lágrimas. / BUDA MENDES / AFP

Pedro Porro, fundamental

Inició junto a Lamine, su compinche, la jugada del gol. Su centro castigó la espalda de Molina, aprovechada por la picardía de Nico, quien asistió a Ferran. Todo empezó en el centro del Pedro.

Laporte, contundente

Otra exhibición del central del Athletic. Sin necesidad de realizar faltas. Tan solo una a Messi en un arranque de contragolpe, oportunamente frenado por un sólido y eficaz Aymeric. Impecable estuvo.

Cucurella, contenido

No exhibió la profundidad de otros partidos. Pero estuvo preciso en los duelos individuales, sin dejarse apenas superar. Transmitió Marc aplomo y tranquilidad a la estructura defensiva española.

Marc Cucurella celebra la victoria. / MAURO PIMENTEL / AFP

Fabián Ruiz, impreciso

Erró un par de pases al inicio. Eran pases fáciles que minaron su confianza. Y le dejaron en tierra de nadie, con mucho desgaste. Pero poca presencia en el ataque pisando poco el área argentina.

Lamine Yamal, irregular

El que más tiró. Cuatro disparos hizo. El que más regateó: Hizo cinco con éxito de los nueve que intentó. No tuvo claridad, aunque no desfalleció, enredado en el duelo con Tagliafico.

Dani Olmo, creativo

Una de las mentes más claras de España. Inteligente en la lectura de juego. Detectó en todo momento la ruta para generar peligro. Abrió los caminos para los delanteros e hizo daño en cada balón que tocó.

Borja Iglesias, de España, celebra con el trofeo de la Copa Mundial junto a Dani Olmo tras la victoria en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argentina en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium). / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Baena, frustrado

Se asoció como cuarto centrocampista dando líneas de pase a sus compañeros. Aunque estuvo ineficaz en los centros (solo uno bueno de siete intentos) ya que no tuvo tampoco capacidad para desequilibrar.

Oyárzabal, tímido

Arrancó con astucia, alejado de los centrales de Scaloni, abriendo huecos para la llegada de Dani Olmo. Más que un nueve pareció un interior. Aunque después no estuvo certero en el disparo.

Pedri, dominador

Suplió a Fabián Ruiz y tuvo la capacidad de inclinar el juego de ataque para España, que terminó el tiempo reglamentario en el área del ‘Dibu’. Se adueñó del balón y fijó el ritmo.

Pedri pelea un balón en la final del Mundial. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Ferran Torres, eterno

Entró por Oyárzabal. Quedó situado en el centro del ataque, generando desmarques. Hasta que apareció para soltar un zurdazo monumental para darle la Copa a España.

Nico Williams, asistente

Sustituyó a Baena y aportó regate y alegría al ataque español. Tuvo un par de ocasiones, incluido el inexplicable gol que le anularon en la prórroga. Luego asistió de maravilla a Ferran en el 1-0.

Merino, peligroso

Ocupó el sitio de Dani Olmo. Y como acostumbra llegó al área con astucia, siendo indetectable para la zaga argentina. Cabeceó un centro de Nico con peligro en la primera parte de la prórroga.

Ferran Torres celebra el gol que dio el Mundial a España. / FRANCK FIFE / AFP

Eric Garcia, tranquilo

Debutó en el Mundial supliendo en la prórroga a Laporte, completando una pareja de centrales nacida en La Masia junto a su compañero Pau Cubarsí. No notó la inactividad. Agresivo en el corte.

Zubimendi, debutante

Se estrenó también en el torneo durante la prórroga. Ocupó la casa de Rodri, que terminó pidiendo el cambio. Ya estaba Argentina con 10, lo que facilitó su trabajo. Pero le dio claridad y piernas a España.