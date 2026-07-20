Málaga vibró antes de volverse loca en la finalísima del Mundial

Málaga capital, como el resto de la provincia y del país, vibró como era de esperar con motivo de la segunda finalísima de un Mundial para España. El desenlace desató la locura de manera superlativa en aquellos puntos en los que se habían concentrado las multitudes más significativas, alrededor de pantallas gigantes con las que poder vivir en compañía tan histórico momento.

Los aficionados abarrataron los espacios públicos desde mucho antes del inicio

Desde incluso mucho antes de las ocho de la tarde, ya conocida la alineación oficial facilitada por el seleccionador Luis de la Fuente, la animación se empezó a sentir en el recinto ferial del Cortijo de Torres, donde se desarrolló la fiesta de mayores dimensiones, pero también en barriadas tan densamente pobladas como la de Huelin, donde a primera hora de la mañana se celebró la procesión marítimo-marinera en honor a la Virgen del Carmen (habitualmente se celebra por la tarde, pero el Mundial obligó a alterar la agenda inicial).

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Asimismo se congregaron miles de malagueños en El Palo, Pedregalejo, Colonia de Santa Inés o en Campanillas, que también se encuentra inmersa en sus fiestas patronales, como ocurre en Huelin, y la programación prevista tuvo que modificarse.

Aspecto que presentaba el auditorio municial en el recinto ferial del Cortijo de Torres. / Beatriz Tocón

Miles y miles de aficionados locales dejaron por unas horas de lucir la elástica del Málaga CF y lucieron cualquiera de las dos camisetas oficiales que España ha vestido en esta edición del Mundial de fútbol. Pero también se vivieron estampas muy emotivas, de malagueños de adopción, aunque nacidos o criados en Argentina. No era complicado encontrar, desde muchas horas antes del partido, a familias «divididas», pero cogidas de la mano con un único sentimiento, al vestir colores alusivos a la selección española y otros propios del combinado argentino.

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«Ganará el fútbol», expresaba a este periódico uno de los muchos argentinos casados en Málaga, de manera que sus hijos se encontraban con el corazón dividido, entre animar a una u otra selección. Así se desarrolló un encuentro que ya es historia del fútbol en Málaga, lo mismo que ocurriese esta temporada con el desenlace el regreso del club malaguista a Primera División, ocho años después.

Seis décadas sin enfrentarse en un Mundial de fútbol y tuvo que ser en la final

Y fue histórico lo vivido este domingo por muchos motivos. España sólo se había medido a Argentina en los Mundiales de fútbol allá por 1966. Han tenido que pasar seis décadas para ver frente a frente a dos naciones con muchísimos nexos comunes. Es por lo que en un territorio como la Costa del Sol, en el que incluso hay en Nerja un espacio monumental dedicado al insigne presidente y escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento, la final «se sufrió» de otra manera.

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El recinto ferial del Faro, en el parque de Huelin, arrojaba este aspecto desde incluso antes del encuentro. / L.O.

Si hay que perder una final, que sea contra este rival, repitieron los unos y los otros, los que de manera mayoritaria apoyaban a España, pero al lado tenían a algún allegado o amigo vestido de esa misma blanquiazul que tan familiar resulta a toda una provincia ilusionada, ahora incluso tanto o más que con motivo de la Champions, por vibrar con un Málaga CF situado en la elite del fútbol continental. Ganó España, ganó el fútbol...