Mundial 2026
Puñetazo de Ayala a Dani Olmo tras la final
Imagen bochornosa del exjugador del Valencia y actual ayudante de Scaloni en la selección argentina
Sergi Capdevila
Dentro de las celebraciones en el MetLife Stadium tras lograr España la segunda estrella de su historia, varios episodios de mal perder del combinado argentino. Se viralizó una imagen de Paredes soltando un manotazo a Eric Garcia y luego yendo a por Gavi. El argentino entró muy pasado de vueltas al encuentro, vio una amarilla muy rápido que lo condicionó el resto del encuentro y se dedicó a cascar por todo el terreno de juego.
El plan de la albiceleste fue claro. Sobrevivir lo máximo que pudiera y esperar algún fogonazo de Messi o alguna transición rápida para picar. El problema es que no disparó a puerta en todo el partido y no generó algo de peligro hasta casi el añadido en la localidad neoyorkina. Así era complicado pensar en asestar algún golpe al combinado de De la Fuente.
Ayala perdió los papeles
Y quien sí lo asestó, pero ya con la prórroga cumplida y con España campeona del mundo, fue Roberto Fabián Ayala. El exjugador, entre otros, del Valencia, actual ayudante de Lionel Scaloni en la selección argentina, se encaró en los festejos con Dani Olmo. Todo fue fruto de la tangana tras el incidente entre Paredes y Eric Garcia. Dani se acercó a la zona y por ahí se cruzó Ayala, que ya era un central rascador en su época.
El asistente de la 'albi' parecía que iba a separar al egarense, pero le asestó un puñetazo en la zona del cuello ante el estupor de un Olmo que estaba en ese momento junto a Eric Garcia, que luego empujó a Ayala alucinado por lo que acababa de ver.
Scaloni podría salir
Una imagen pésima del ayudante de un Scaloni que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, tanto en sala de prensa como sobre el terreno de juego. El DT del combinado suramericano comentó que se plantea seriamente cortar su contrato cuando este expire el próximo mes de diciembre.
Fuente: Sport
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