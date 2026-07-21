La Axarquía recupera la ilusión del baloncesto con el nacimiento del Rincón Dental Axarquía

La Axarquía vuelve a apostar con fuerza por el baloncesto. Manolo Rincón, presidente de la Fundación Rincón y del Baloncesto Comarca de la Axarquía, ha presentado un nuevo proyecto deportivo que busca devolver a la comarca el protagonismo que tuvo durante una de las etapas más brillantes del baloncesto español. El Rincón Dental Axarquía competirá la próxima temporada en Tercera FEB con el objetivo de recuperar la identidad del desaparecido Clínicas Rincón.

"Volver a ser lo que fuimos". Ese es el lema con el que nace una iniciativa que pretende construir un proyecto ambicioso, sostenible y centrado en la formación de jugadores, sin perder de vista el crecimiento deportivo y la ilusión de toda una comarca.

El legado del Clínicas Rincón

El nuevo club recoge el testigo del histórico Clínicas Rincón, una entidad que marcó una época en el baloncesto malagueño y que llegó a disputar una fase de ascenso a la ACB, convirtiéndose en una referencia nacional por su apuesta por el talento joven.

Por sus filas pasaron jugadores que posteriormente alcanzaron la NBA y la élite europea, como Domantas Sabonis, Vitor Faverani, Álex Abrines u Ognjen Kuzmic, además de otros nombres ilustres del baloncesto malagueño como Alberto Díaz, Pepe Pozas, Gus Lima, Alfonso Sánchez o Paulao Prestes.

"El objetivo no es vivir del pasado, sino utilizarlo como inspiración para construir el futuro. Queremos volver a ser lo que fuimos", aseguró Manolo Rincón, que presentará oficialmente el proyecto en los próximos días.

Pepe Laso liderará la dirección deportiva

El apartado deportivo estará dirigido por Pepe Laso, una de las figuras más reconocidas del baloncesto español en el ámbito de la formación. Su experiencia en el desarrollo de jóvenes talentos será una de las bases sobre las que se asentará el nuevo proyecto.

Laso será el encargado de diseñar la estructura deportiva, definir la filosofía de juego y coordinar el crecimiento de un club que quiere convertirse en una referencia para el baloncesto andaluz. Desde la entidad destacan que su incorporación supone una garantía para impulsar un modelo centrado en la cantera y el desarrollo de jugadores.

Balti dirigirá un proyecto con identidad propia

El banquillo estará ocupado por Baltasar Álvarez 'Balti', técnico con una amplia trayectoria en el baloncesto malagueño y que llega tras el excelente trabajo realizado en Torrebásket. El entrenador tendrá la misión de construir un equipo competitivo formado, principalmente, por jóvenes talentos malagueños y andaluces, apostando por un estilo de juego dinámico, intenso y ofensivo.

Noticias relacionadas

Además, el Rincón Dental Axarquía nace con una marcada vocación comarcal y estrechará lazos con Torrebásket mediante un acuerdo de filialidad. Ambas entidades compartirán estructura deportiva y formación de jugadores, creando un itinerario para que los jóvenes talentos puedan desarrollar toda su carrera dentro del baloncesto de la Axarquía y consolidar un proyecto con vistas al futuro.