Cuándo llegará a las tiendas de Málaga la camiseta de España con las dos estrellas: fechas, precio y dónde comprarla

La segunda estrella ya es una realidad y muchos aficionados quieren lucirla cuanto antes. La camiseta de la selección española ya estaba agotada en numerosos establecimientos durante el Mundial y, tras la conquista del título, la atención se centra ahora en la nueva equipación que incorporará las dos estrellas de campeona del mundo.

Una de las principales preguntas entre los seguidores es cuándo podrá comprarse en las tiendas de Málaga. Según ha anunciado Adidas, patrocinador oficial de la selección española, la camiseta con la segunda estrella saldrá a la venta el próximo 4 de agosto.

La camiseta podría llegar a Málaga el 3 de agosto

En las tiendas físicas de Málaga, la previsión inicial era recibir las nuevas camisetas a lo largo de esta semana. Sin embargo, la distribución se ha retrasado y las primeras unidades podrían llegar entre el 3 y el 4 de agosto: "Supuestamente llegaba esta semana, pero se va a retrasar hasta el 3 de agosto. Si no, estará disponible el día 4", explica Diana, encargada de la tienda Adidas situada en la calle Larios.

La nueva equipación estará previsiblemente disponible en los canales oficiales de Adidas y de la Real Federación Española de Fútbol, así como en distribuidores autorizados y establecimientos especializados en material deportivo.

La elevada demanda podría provocar que las primeras unidades se agoten rápidamente, especialmente en las tallas más solicitadas y en la versión ‘Authentic’, idéntica a la utilizada por los jugadores.

Cuánto costará la camiseta de España con dos estrellas

A falta de que se confirmen oficialmente todos los precios, se estima que la versión estándar de la nueva camiseta de España ronde los 100 euros.

El modelo ‘Authentic’, confeccionado con el tejido técnico utilizado por los futbolistas, podría situarse alrededor de los 150 euros, mientras que la camiseta de manga larga podría superar esta cantidad y alcanzar aproximadamente los 160 euros en los puntos de venta oficiales.