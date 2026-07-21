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Mundial 2026

El Gobierno concede la placa de honor de la Orden Mérito Civil a las selecciones masculina y femenina

"Han dado ejemplo al mundo del valor de un equipo, ha mostrado un grandísimo talento, pero sobre todo compañerismo y solidaridad, una forma de competir que trasciende el deporte y que habla también de los valores que nos representan como país", ha dicho Elma Saiz

Los jugadores de la Selección, en el escenario instalado en la Plaza de Cibeles para celebrar el Mundial.

Los jugadores de la Selección, en el escenario instalado en la Plaza de Cibeles para celebrar el Mundial. / EP

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EFE

Madrid

El Consejo de Ministros aprobó este martes la concesión de la placa de honor de la Orden del Mérito Civil a la selección española de fútbol masculina y femenina, tras la consecución del segundo título mundial por la primera el pasado domingo frente a Argentina.

La ministra portavoz, Elma Saiz, anunció el acuerdo adoptado a través del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Saiz aseguró que se trata de "un reconocimiento a una gesta que trasciende sin duda lo deportivo y que proyecta sobre toda la sociedad valores como la constancia, el esfuerzo, el sacrificio, la colaboración, el respeto, la tolerancia y el talento". "España vuelve a hacer historia, a convertirse en el único país del mundo cuyas selecciones masculina y femenina han conquistado un Mundial de fútbol, consolidándose nuestro país como una referencia internacional dentro y fuera del terreno de juego", añadió, en alusión también al título mundial logrado por la selección femenina en 2023 sobre Inglaterra en Sídney.

En su comparecencia tras la reunión del Ejecutivo, y junto a un cartel con el lema "Valores de España", la portavoz del Gobierno destacó la "brillante victoria" de España el pasado domingo en el Mundial, al derrotar a Argentina en la prórroga (1-0) de la final jugada en Nueva York con un gol de Ferrán Torres. "Hoy aquí pueden leer 'valores de España'. Creo que pocas palabras representan mejor esos valores que nos ha regalado nuestra selección durante este Mundial. Ayer lo pudimos comprobar con millones de españoles y españolas en las calles de Madrid, o siguiéndolo desde sus casas, para dar la bienvenida y dar las gracias a este equipo", dijo.

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Saiz consideró que en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá la selección "ha dado ejemplo al mundo del valor de un equipo, ha mostrado un grandísimo talento, pero sobre todo compañerismo y solidaridad, una forma de competir que trasciende el deporte y que habla también de los valores que nos representan como país". "Una España abierta y diversa, que lidera una transición energética limpia y sostenible. Una España que atrae visitantes, que exporta talento a través de la cultura. España es un país de valores y este grupo de futbolistas son el mejor ejemplo de ello. Gracias por hacernos soñar de nuevo, por no rendirse nunca y por demostrar que el talento siempre encuentra recompensa. Enhorabuena campeones", concluyó.

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