Mundial 2026
Messi llega a Argentina y se encierra en la casa de sus padres en una urbanización de la ciudad de Rosario
El capitán de la selección albiceleste evitó participar de la recepción a parte del plantel subcampeón, el lunes por la noche
Leo Messi llegó a Rosario, su ciudad natal, para curar las penas de la derrota el pasado domingo ante España. Con el dolor de la final perdida a cuestas pisó suelo argentino a las 6.28 de la mañana. Vino procedente de Miami en un avión privado, junto con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.
Al enterarse de su inminente llegada, numerosos hinchas se dirigieron al aeropuerto. Algunos llegaron con carteles y otras muestras de agradecimiento. Gritaron su nombre y le pidieron que siga al frente de la selección, a pesar de sus 39 años. Apenas lo vieron de lejos. El capitán de Argentina subió a un auto y se refugió de inmediato en la casa que tiene en una urbanización lujosa en las afueras de Rosario, Kentucky, donde residen sus padres.
A diferencia de otros compañeros que retornaron a Europa desde Estados Unidos, Messi quiso evitar la recepción oficial del equipo. Apenas 16 jugadores de los 26 que formaron el plantel participaron de la procesión por la carretera que conecta a la terminal aérea de Ezeiza con la ciudad de Buenos Aires. Los jugadores saludaron a los hinchas desde los buses. Faltaba Messi.
"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno", dijo "La Pulga" un día después de la derrota. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".
Según se informó, el exjugador del Barcelona permanecerá unos días en Rosario. Algunos medios argentinos aseguraron que la presencia de Messi en la ciudad que lo vio nacer tiene un componente emocional añadido: visitar a su padre, Jorge Messi, quien no pudo viajar al Mundial de Estados Unidos. Tampoco lo hizo su madre, Celia Cuccittini.
El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, informó en tanto que tanto Messi como Rodrigo de Paul no tienen fecha fija para reintegrarse al plantel. "Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar. Van a estar el tiempo que tengan que estar".
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