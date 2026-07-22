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El malagueño Maxi Montiel se convierte en el maestro de Taekwon-Do ITF más joven de España

El instructor del Club Doyang de Benalmádena alcanza el Cinturón Negro Séptimo Dan, el grado de Maestro, consolidando una trayectoria de casi 25 años dedicada a la formación y al crecimiento del Taekwon-Do ITF en Málaga y en toda España.

Maximiliano Montiel, el más joven en convertirse en maestro.

Maximiliano Montiel, el más joven en convertirse en maestro. / Asociación Española de Taekwon-Do Unificado

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Álvaro Borrego

El malagueño Maxi Montiel ha alcanzado uno de los mayores reconocimientos de su carrera deportiva al convertirse en el maestro de Taekwon-Do ITF más joven de España. El instructor, director del Club Doyang de Benalmádena y presidente de la Asociación Española de Taekwon-Do ITF Unificado (AETU), obtuvo el Cinturón Negro Séptimo Dan, un logro que refuerza el papel de Málaga como una de las provincias de referencia en esta disciplina.

Maximiliano Montiel en una de sus clases.

Maximiliano Montiel en una de sus clases. / Asociación Española de Taekwon-Do Unificado.

Un examen al máximo nivel

Este reconocimiento se fraguó durante la Mesa de Exámenes para cinturones negros, celebrada en Benalmádena y dirigida por el Gran Maestro Adolfo Villanueva (Noveno Dan), vicepresidente de la Federación Mundial de Taekwon-Do ITF Original. En la evaluación también participaron Fran Díaz, Maestro Sénior Cinturón Negro Octavo Dan y responsable de la Unión ITF España, además del Maestro Juan Carlos Rocca, director del comité técnico de AETU.

La formación continua, la disciplina y el perfeccionamiento técnico son pilares fundamentales en el Taekwon-Do ITF. En este sentido, Maxi Montiel culmina una trayectoria marcada por años de dedicación y por la formación de cientos de deportistas, alcanzando el Séptimo Dan, grado que reconoce oficialmente la figura de Maestro.

Casi 25 años formando deportistas

El Club Doyang Benalmádena cumplirá 25 años en 2027, consolidándose como uno de los referentes del Taekwon-Do ITF en la provincia. Cada temporada, centenares de alumnos pasan por sus instalaciones para iniciarse o perfeccionar su nivel y representar a Málaga y a España en competiciones nacionales e internacionales.

Para alcanzar este grado, Montiel no solo tuvo que superar los correspondientes exámenes técnicos, sino también acreditar cursos de especialización, certificar la formación de alumnos y cumplir con una serie de exigentes requisitos establecidos por la federación.

Maximiliano Montiel en acción.

Maximiliano Montiel en acción. / Asociación Española de Taekwon-Do Unificado.

"Este reconocimiento del Séptimo Dan, y lograrlo a una edad temprana para esta disciplina, 46 años, es todo un impulso para seguir trabajando. Me siento con mucha fuerza para continuar formando a nuevos alumnos y ayudando a que Málaga siga siendo una referencia en este arte marcial", afirmó Maxi Montiel.

Al frente de la AETU

Además de su labor como instructor, Maxi Montiel preside la Asociación Española de Taekwon-Do ITF Unificado (AETU), una entidad que agrupa a clubes y escuelas de toda España con el objetivo de organizar eventos, unificar criterios técnicos e impulsar el crecimiento de esta disciplina.

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La asociación cuenta con más de una decena de clubes de la provincia de Málaga, contribuyendo a que el territorio continúe siendo un referente en la organización de competiciones, la captación de talento y la promoción del Taekwon-Do ITF tanto a nivel nacional como internacional.

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