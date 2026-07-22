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Vandalizan el mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona

El mural del artista 'TvBoy', que homenajeaba al autor del gol que le dio a España su segunda estrella, apareció cubierto con pintura blanca

El mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona.

El mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona.

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EFE

Barcelona

Un mural pintado por el artista urbano 'TvBoy', dedicado a Ferran Torres, héroe de la final del pasado Mundial con su tanto ante Argentina que le dio el título a España, ha sido vandalizado esta pasada noche al ser tapado con pintura blanca.

La obra se encontraba en el popular barrio barcelonés de Gràcia. El mural mostraba al jugador del Barça con la camiseta de la selección española y dándole un beso a la Copa del Mundo.

Después de finalizada su elaboración, este martes, numerosos comentarios de usuarios en las diferentes redes sociales se mostraron contrarios al mismo y el mural ha amanecido con inscripciones contra España y a favor del reconocimiento de las selecciones catalanas. El autor del mural, en comentarios realizados en sus redes sociales, ha anunciado que seguirá pintando y que no le daban miedo las amenazas vertidas.

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También hace unos días, el mural dedicado a Leo Messi y Lamine Yamal, que había pintado el artista Axe Colours en Barcelona con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina, fue vandalizado a las pocas horas de su creación.

Fuente: Sport

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