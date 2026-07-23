Málaga se convierte en la capital del atletismo español con una cita de primer nivel

Málaga volverá a situarse este fin de semana en el epicentro del atletismo nacional. El Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga será el escenario, del 24 al 26 de julio, del 106º Campeonato de España Absoluto de Atletismo, una cita que reunirá a 794 deportistas pertenecientes a 125 clubes y en la que competirán algunas de las grandes figuras del atletismo español.

El concejal delegado de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, y el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, presentaron este jueves un campeonato que contará con un cartel de primer nivel y que, además, supondrá la última oportunidad para muchos atletas de lograr la mínima para el Campeonato de Europa de Birmingham, que se celebrará del 10 al 16 de agosto.

Cartel del Campeonato de España de Atletismo. / Ayuntamiento de Málaga

Un cartel repleto de estrellas

La competición contará con la presencia de algunos de los nombres más destacados del atletismo español. María Pérez, medallista olímpica, Paul McGrath, Mariano García, Mohamed Attaoui, Josué Canales, Fátima Diame, Lester Lescay, Marta García y Paula Sevilla serán algunos de los atletas que buscarán proclamarse campeones de España en Málaga.

La presencia de deportistas con medallas olímpicas, mundiales y europeas garantiza un campeonato de máximo nivel, en el que también estarán en juego las últimas plazas para formar parte de la selección española que competirá en el Europeo.

Borja Vivas explicando el funcionamiento del campeonato. / Ayuntamiento de Málaga

Tres días de competición con todas las finales

La actividad arrancará el viernes 24 de julio con las primeras pruebas del decatlón y el heptatlón, además de la final de 10.000 metros marcha masculina y el lanzamiento de disco femenino. La jornada vespertina incluirá las finales de triple salto femenino, pértiga masculina, disco masculino, longitud femenina, además de los 100 metros lisos, los 3.000 metros obstáculos masculinos y los 5.000 metros femeninos.

El sábado se decidirán, entre otras pruebas, los títulos de 10.000 metros marcha femenina, martillo masculino y femenino, pértiga femenina, triple salto masculino, 400 metros vallas y 400 metros lisos, además de proclamarse los campeones del decatlón y el heptatlón.

La competición concluirá el domingo con un intenso programa de finales que incluye las pruebas de 1.500 metros, 800 metros, 200 metros, longitud masculina, jabalina, peso, altura y las vallas, antes del broche final con los espectaculares relevos 4x100 y 4x400, tanto en categoría masculina como femenina.

Málaga vuelve a ser sede del Nacional

Esta será la cuarta ocasión en la historia en la que Málaga organiza el Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Tras las ediciones disputadas en 1996, en la Ciudad Deportiva de Carranque, y las de 2005 y 2011 en el Estadio Ciudad de Málaga, la capital de la Costa del Sol vuelve a recibir la gran cita del atletismo español.

En total competirán 794 atletas (415 hombres y 379 mujeres) pertenecientes a 125 clubes, lo que convierte esta edición en una de las más numerosas de los últimos años.

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Teledeporte y RFEA TV

Los aficionados que no puedan asistir al Estadio Ciudad de Málaga podrán seguir todas las pruebas en directo a través de Teledeporte, mientras que la RFEA TV, en su canal oficial de YouTube, ofrecerá una señal personalizada de cada una de las competiciones. Asimismo, las entradas para asistir al campeonato continúan disponibles a través de la página web de la Real Federación Española de Atletismo.