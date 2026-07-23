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Atletismo

Rocío Navarro y Lilian Cazorla representarán a España en el Mundial sub-20 de Oregón

 Las atletas del Trops-Cueva de Nerja han sido convocadas por la RFEA tras su brillante actuación en el Campeonato de España de Albacete y competirán en los relevos 4x400 femenino y mixto

Lilian en la prueba de 4x400m.

Lilian en la prueba de 4x400m. / Trops Cuevas de Nerja

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Álvaro Borrego

El gran rendimiento del Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja en el Campeonato de España sub-20 de Albacete sigue dando sus frutos. La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha incluido a las cuatrocentistas Rocío Navarro y Lilian Cazorla en la selección española que competirá en el Campeonato del Mundo sub-20, que se celebrará en Oregón (Estados Unidos) del 4 al 9 de agosto.

Del éxito nacional al escenario mundial

La convocatoria de Rocío Navarro y Lilian Cazorla supone un nuevo reconocimiento al excelente trabajo realizado por el Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja durante la presente temporada. Ambas atletas llegan a la gran cita internacional después de firmar una destacada actuación en el Campeonato de España sub-20 celebrado en Albacete, donde el conjunto celeste logró situar a catorce atletas entre los ocho mejores del país, además de conquistar dos medallas.

Rocio Navarro en la prueba de 4x400 m.

Rocio Navarro en la prueba de 4x400 m. / Trops Cuevas de Nerja.

Navarro, que se colgó la medalla de plata en la prueba de 400 metros, y Cazorla, que finalizó en una meritoria cuarta posición, han convencido a los técnicos de la RFEA para formar parte del equipo nacional que disputará los relevos 4x400 femenino y 4x400 mixto en el Mundial sub-20.

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Su presencia en la competición que se celebrará en Oregón (Estados Unidos) entre el 4 y el 9 de agosto amplía el número de internacionales del club nerjeño en una temporada 2026 que está siendo especialmente brillante y confirma el gran momento que atraviesa la entidad tanto a nivel de formación como de resultados deportivos.

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