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Fútbol

La RFEF deja al Unión Malacitano fuera de Segunda Federación por "fraude de ley"

Se considera que la transformación del FC La Unión Atlético perseguía trasladar a Málaga una plaza obtenida por un club murciano y el organismo nacional remite al equipo a jugar la última categoría del fútbol andaluz

El CD Unión Malacitano tendrá que jugar en la última categoría del fútbol andaluz.

El CD Unión Malacitano tendrá que jugar en la última categoría del fútbol andaluz. / Unión Malacitano

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Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

El CD Unión Malacitano SAD no podrá competir la próxima temporada en Segunda Federación, tal y como había solicitado después de sus resultados deportivos. El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha rechazado su inscripción al apreciar "fraude de ley" en las operaciones realizadas para trasladar a Málaga el proyecto del antiguo FC La Unión Atlético.

La resolución, fechada el 23 de julio, establece que la entidad dejará de competir en la cuarta categoría del fútbol español y deberá solicitar su adscripción en el último escalón de la Real Federación Andaluza de Fútbol. No obstante, el club dispone de 48 horas desde la notificación para recurrir ante el Comité Nacional de Segunda Instancia.

La Unión Atlético, de Murcia

El conflicto parte del FC La Unión Atlético, equipo murciano que terminó noveno en su grupo de Segunda Federación y obtuvo sobre el terreno de juego el derecho a conservar la categoría. Posteriormente, la entidad cambió su denominación, se transformó en sociedad anónima deportiva y fijó su domicilio social en Málaga. Es decir, un club completamente nuevo.

El Unión Malacitano defendía que la transformación no interrumpía la personalidad jurídica del club y que, por tanto, también conservaba sus derechos deportivos. La RFEF admite que estos actos, considerados por separado cada uno de ellos, son legales, pero también sostiene que su combinación buscaba alcanzar un resultado que el reglamento impide.

Traslado a Málaga

Según el juez federativo, el objetivo fue situar en Málaga, "bajo una identidad, dirección y proyecto deportivo completamente nuevos", una plaza conseguida por una entidad murciana. La resolución concluye que el proyecto pretendía acceder directamente a una competición estatal sin comenzar en la categoría territorial correspondiente ni lograr los ascensos necesarios.

La Federación considera que el nuevo proyecto no mantiene elementos identificativos del club de origen como el domicilio, el estadio, las instalaciones, el escudo, los colores, la directiva o la afición vinculada a La Unión. A juicio del órgano competitivo, solo se trataba de conservar la personalidad jurídica y el derecho a participar en Segunda Federación.

Resolución

La resolución recuerda además que "las plazas de las competiciones no profesionales son titularidad de la RFEF" y no pueden transmitirse como ha ocurrido. El organismo sostiene que tienen derecho a ocuparlas los clubes que las consiguen mediante sus resultados deportivos.

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El juez advierte de que aceptar la operación podría afectar a la integridad de la competición y permitir que otros clubes cambiasen de territorio para acceder a grupos más favorables. Por ello, concluye que el Unión Malacitano no puede utilizar la plaza obtenida por el club murciano y deberá comenzar desde la última división andaluza, desde la que podrá progresar mediante méritos deportivos, como cualquier otra entidad de nueva creación.

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