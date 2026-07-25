Travesía a nado
Estepona vuelve a celebrar la tradicional Travesía a Nado Virgen del Carmen Coronada en su IX edición
Esta prueba solidaria se celebrará el domingo, 26 de julio, a las 11.00 horas en la playa de La Rada
Estepona celebrará este domingo, 26 de julio, la IX Travesía a Nado Virgen del Carmen Coronada, una cita ya consolidada en el calendario de las pruebas de aguas abiertas. La cita arrancará a las 11.00 horas, en la playa de La Rada, frente a la plaza del Diario ABC.
La travesía, de carácter no competitivo y sin ánimo de lucro, está organizada por el Club de Natación Estepona CNE, con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona, y mantiene su objetivo de fomentar la práctica de la natación y promover la participación tanto de deportistas locales como de nadadores procedentes de distintos puntos de España y Europa.
La prueba reunirá a centenares de aficionados a la natación en aguas abiertas en una jornada deportiva y de convivencia.
El evento mantiene, además, su carácter solidario gracias a la colaboración con la Hermandad Nuestra Señora del Carmen Coronada. En este sentido, se ha solicitado a todos los participantes la entrega, el mismo día de la prueba, de un kilo de alimentos no perecederos que serán destinados a Cáritas Parroquial del Carmen.
La competición incluirá una prueba infantil con dos recorridos: uno de 300 metros, dirigido a nadadores nacidos entre 2016 y 2018, y otro de 600 metros, para participantes nacidos entre 2012 y 2015.
En la categoría de adultos se disputarán dos distancias: 1.400 metros y 2.600 metros (equivalente a dos vueltas al recorrido), para nadadores nacidos a partir de 2007.
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