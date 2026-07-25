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MERCADO DE FICHAJES

Rodri, a la espera de firmar por el Madrid

Tras alcanzar el acuerdo con el jugador, el club blanco busca el acuerdo con el Manchester City para hacerse con una pieza estratégica que no ha podido renovar el equipo inglés

Rodri, el MVP del Mundial.

Rodri, el MVP del Mundial. / Perform

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Denís Iglesias

Denís Iglesias

Madrid

Rodri es la gran joya con la que el Real Madrid quiere abrochar un mercado revolucionario para romper con dos temporadas sin títulos. El club blanco intenta cerrar una operación relámpago, como las planteadas con Yan Diomandé, Bernardo Silva o Marc Cucurella, sus grandes incorporaciones en esta ventana. El MVP del Mundial ha pasado de ser un jugador con buenos informes a convertirse en una prioridad después de proclamarse campeón.

Visto bueno de Mourinho

En Chamartín se mezclan la compra por impulso y la necesidad. En el caso de Rodri, se dan unas circunstancias que dejan la operación encarrilada a la espera de la firma del contrato, que pondrá fin a las negociaciones entre el Real Madrid y el City. La voluntad del capitán es volver a España y considera que esta es la mejor opción posible.

Rodri, MVP del Mundial

Rodri, MVP del Mundial / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

Para Florentino, la operación entrañaba la incomodidad de asumir que Rodri, un futbolista que siempre le ha gustado, había sido una de las cartas electorales de Riquelme, su rival en las urnas. Sin embargo, las voces favorables a su contratación acabaron convirtiéndose en un estruendo en Valdebebas, donde Mourinho también dio el visto bueno a la operación.

La próxima semana será decisiva para que el Madrid abroche dos incorporaciones que considera estratégicas. En el caso de Rodri, la importancia es máxima para dotar al equipo de un mediocentro organizador del que ha carecido durante estos años. Con contrato hasta 2027, las cifras del acuerdo determinarán cuándo se resuelve el traspaso.

En un principio, se habló de cantidades superiores a los 70 millones, algunas de ellas con un efecto disuasorio. La idea es cerrar el traspaso por un montante que ronde los 45 millones más variables y firmar un contrato hasta 2030 para amortizar el coste. Esta operación es independiente de la que está a punto de cerrarse con Diomandé, el fichaje de 120 millones que Florentino había prometido durante la campaña electoral.

Operación quirúrgica

La agencia Roc Nation está detrás de los grandes movimientos del mercado del Real Madrid, que ha ido marcando el ritmo en operaciones en las que ha tenido otros contendientes, como el PSG. El conjunto francés también se interesó por Rodri, que reflexiona sobre su futuro mientras disfruta de sus días de vacaciones.

El centrocampista español del Manchester City, Rodri (i), se lleva el balón ante el delantero turco del Real Madrid, Arda Guler, durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City del año pasado.

El centrocampista español del Manchester City, Rodri (i), se lleva el balón ante el delantero turco del Real Madrid, Arda Guler, durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City del año pasado. / Juanjo Martín / EFE

Este tiempo juega a favor del equipo blanco, que quiere resolver la situación antes de que Rodri se reincorpore a la pretemporada del City. "La cirugía es el lunes y necesita unas vacaciones; necesita descansar y recuperarse. Después volverá con nosotros", informó Enzo Maresca, sustituto de Guardiola.

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Rodri espera que su futuro se resuelva en los próximos días mediante el acuerdo entre dos clubes que ya han cerrado otras operaciones, como la de Brahim Díaz. Su fichaje supondría el regreso a LaLiga, desde la que dio el salto a la Premier en 2019. Tendría un papel estratégico en el proyecto de Mourinho y representaría un golpe de efecto del Madrid, que cambió de postura respecto al jugador después de un Mundial que disipó cualquier recelo por su edad o su historial de lesiones.

Fuente: Sport

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