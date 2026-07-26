María Pérez, María Vicente, Blanca Hervás y Sara Gallego dejan su firma en Málaga

En la sesión matinal de este sábado del Campeonato de España de Atletismo en Málaga, María Pérez venció con enorme suficiencia gracias a ese tiempo que batió el récord de España anterior, de 42:14.12 y que estaba en poder de Raquel González desde 2016. Así, la bicampeona mundial y olímpica se destacó en solitario desde el inicio y llegó a marchar a ritmo de récord de Europa pese al viento constante.

Pérez terminó doblando a todas y cada una de sus rivales para sellar un triunfo con el que revalidó el título de campeona de España, quinto de su trayectoria profesional, y se situó como líder mundial del año. En el podio estuvo acompañada por Antía Chamosa, que se colgó la plata con 44:07.51, y por Aldara Meilán, que se adjudicó el bronce con 44:43.51.

Además, Kevin Arreaga se proclamó campeón en el martillo gracias a un lanzamiento de 71,05 m en su quinto intento. Tras comenzar con 65,71 m, encadenó dos tiros por encima de 69 metros, antes de realizar un nulo en la cuarta intentona y alcanzar posteriormente la marca que le dio el título, tercero consecutivo para el atleta del Playas de Castellón.

La plata fue para Alberto González, que alcanzó 68,45 m en su último lanzamiento y repitió la posición lograda el año pasado en Tarragona. La medalla de bronce fue para Pedro José Martín con 66,02 m, sumando así su decimotercera medalla sin ser nunca campeón, un curioso hito histórico.

Jornada de tarde

La segunda jornada del 106º Campeonato de España de Atletismo dejó una tarde de grandes finales este sábado en el estadio Ciudad de Málaga, donde firmaron un importante regreso tras problemas físicos María Vicente y Sara Gallego, mientras que Blanca Hervás se llevó una emocionante final de 400 metros.

Vicente revalidó su título nacional en heptatlón, tercero para su palmarés, aunque no alcanzó un nuevo récord de España. La catalana acabó sexta la última prueba de los 800 metros para terminar en 6.174 puntos, cerca de su plusmarca de 6.304, sin el plus que necesitaba este sábado en la longitud, la jabalina y esas dos vueltas al estadio. El podio lo completaron Sofía Cosculluela (6.019) y Andrea Medina (5.775).

En cuanto al decatlón, Pol Ferrer (7.774 puntos), Pablo Roelas (7.702) y Pablo Gámez (7.589) formaron el podio en Málaga. Por otro lado, Hervás (52.31) saboreó su primer oro absoluto al aire libre con la fotofinish que determinó su victoria por una centésima sobre Paula Sevilla (52.32). Tercera fue Ana Prieto (53.00). En el 400 masculino, la juventud de Ángel González, tras su irrupción en Vallehermoso para ponerse líder del año, se hizo con el título (45.91) ante otras promesas como Asabu Pines y David García.

La tarde volvió a ser complicada para buscar mejores marcas o esas mínimas del Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra), del 10 al 16 de agosto. La final de los 5.000 tuvo también esa pelea, que se llevó Marta Serrano para revalidar el título, su tercero con solo 23 años, ante una Irene Sánchez-Escribano que lo dio todo para ser segunda, en su regreso paulatino tras ser madre.

La final masculina de los 5.000 se la llevó Eduardo Menacho, en una loca carrera que quiso reventar Daniel Arce tras ganar el viernes los 3.000 obstáculos, a ocho centésimas de subirse al podio después de ir en cabeza y escapado mucho tiempo.

Además, Sara Gallego volvió a lo grande tras un calvario de lesiones, demostrando que sigue siendo la plusmarquista nacional para vencer en los 400 vallas y lograr su sexto título, igualando el récord de Miriam Alonso, con 55.78. En la final masculina, Jesús David Delgado cumplió con su favoritismo y su tercer oro seguido.

En triple salto masculino se impuso el vasco Eneko Carrascal (16,50), por muy poco ante Ramón Adalia (16,34) y Marcos Ruiz (16,28), mientras que Naiara Pérez estrenó palmarés en pértiga. Igualmente lo hizo Andrea Sales (66,10), a sus 19 años, pero tomando el relevo de Laura Redondo, quien cedió su racha de seis títulos seguidos en lanzamiento de martillo.

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Además, la tarde tuvo el momento especial del homenaje de la RFEA a Orlando Ortega, quien fue reconocido con el 'Testigo de oro' de la Federación, con un galardón de manos de su presidente, Raúl Chapado, tras su exitosa carrera como subcampeón olímpico de 110 metros vallas en Río 2016, medallista mundial y europeo.