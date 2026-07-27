Schuster, Paco Jémez y Jaime Astrain protagonizan la primera edición de La Cala Media Cup en Mijas

La Cala Resort ha celebrado la primera edición de La Cala Media Cup, una iniciativa que ha congregado durante tres jornadas a destacadas personalidades del deporte y la comunicación con el objetivo de mostrar el potencial del complejo y reforzar la imagen de la Costa del Sol como uno de los grandes destinos europeos para el golf y el turismo de calidad.

Un cartel de lujo para el estreno

La cita, organizada por La Cala Resort con el respaldo de Turismo Costa del Sol, contó con la presencia de nombres ilustres del deporte como Bernd Schuster, Paco Jémez, Jaime Astrain, Esteban Vigo y Pepín Liria, todos ellos grandes aficionados al golf y protagonistas de un evento que combinó competición, convivencia y promoción turística.

Paco Jémez y Schuster en el La Cala Resort. / La Cala Resort

Junto a ellos participaron periodistas especializados y profesionales de medios como El Chiringuito, Radio Marca, COPE, Mediaset, Real Madrid TV y La Gaceta del Golf, además de representantes de la Real Federación de Golf de Madrid y otras entidades vinculadas al deporte.

Tres días de golf y experiencias mediterráneas

La Cala Media Cup se desarrolló a lo largo de tres jornadas en las que los participantes pudieron disputar el torneo en dos de los cuatro recorridos del resort, Campo Asia y Campo América, además de disfrutar de la oferta gastronómica y de bienestar del complejo.

El programa incluyó experiencias en el recientemente inaugurado Vista Café, el restaurante The Steakhouse y el Spa del resort, así como la entrega de premios y distintos espacios de convivencia entre los asistentes. La organización diseñó además actividades específicas tanto para golfistas como para sus acompañantes, poniendo en valor la versatilidad de las instalaciones.

Promoción internacional de la Costa del Sol

Más allá de la competición, el principal objetivo de esta iniciativa fue acercar a periodistas, comunicadores y figuras públicas la oferta de La Cala Resort y convertir su experiencia en un escaparate para promocionar la Costa del Sol entre los aficionados al golf, los viajes y el turismo de calidad.

La presencia de profesionales de la comunicación y figuras del deporte permitirá ampliar el alcance de esta promoción tanto en España como en otros mercados internacionales, reforzando el posicionamiento de la provincia de Málaga como uno de los principales destinos de golf del continente.

La vista puesta en el Open de España

La celebración de esta primera edición llega en un momento especialmente importante para La Cala Resort, que en los próximos meses ejercerá como sede del Andalucía Costa del Sol Open de España presented by OYSHO, la gran final del Ladies European Tour.

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Este importante torneo internacional volverá a situar al complejo mijeño en el escaparate del golf europeo y consolidará tanto a La Cala Resort como a la Costa del Sol entre los grandes referentes del continente, un reconocimiento respaldado por sus cuatro campos de golf, un hotel de cuatro estrellas recientemente renovado, una amplia oferta gastronómica, espacios de bienestar y una creciente proyección internacional.