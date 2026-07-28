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Atletismo

La I San Antón Night Trail agota sus plazas con 350 corredores y un marcado carácter solidario

La carrera nocturna de montaña se celebrará el 28 de agosto en el entorno del Monte San Antón y destinará toda su recaudación a la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer

Presentación de la I San Antón Night Trail.

Presentación de la I San Antón Night Trail. / Ayuntamiento de Málaga

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Álvaro Borrego

La ciudad de Málaga estrenará el próximo 28 de agosto una nueva cita en su calendario deportivo con la celebración de la I San Antón Night Trail, una prueba de montaña nocturna que reunirá a 350 participantes y que nace con un claro objetivo solidario. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), mientras que la Fundación Unicaja ejercerá como patrocinador solidario principal del evento.

Cartel de presentación de la I San Antón Trail Night

Cartel de presentación de la I San Antón Trail Night / Ayuntamiento de Málaga

La prueba fue presentada este martes por el concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al director de la carrera y vicepresidente del Club Trail Running Málaga, Curro Amores; el gerente de la FMAEC, José Aldecoa; y el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, quienes han destacado la combinación de deporte, naturaleza y solidaridad que caracteriza a esta primera edición.

Un recorrido nocturno por el Monte San Antón

La San Antón Night Trail está organizada por el Club Deportivo Trail Running Málaga con la colaboración del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga. El evento tendrá como punto neurálgico el parque Rafael Santiago García, en la barriada de La Mosca, donde estarán ubicadas tanto la salida como la meta.

La recepción de corredores y asistentes comenzará a las 19.30 horas, mientras que la salida está prevista para las 21.30 horas. Los participantes afrontarán un exigente recorrido de 13,8 kilómetros y 685 metros de desnivel positivo, atravesando senderos, veredas y pistas forestales del entorno del Monte San Antón y el Arroyo Jaboneros, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la capital malagueña. La llegada de los últimos corredores está prevista en torno a las 02.00 horas.

Inscripciones agotadas

El interés despertado por esta primera edición ha provocado que las 350 plazas disponibles se hayan agotado con varias semanas de antelación. No obstante, quienes deseen colaborar con la causa todavía pueden hacerlo mediante el denominado 'dorsal 0', una modalidad de inscripción solidaria cuya recaudación también irá destinada a la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer.

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La organización cuenta además con el respaldo de numerosas empresas e instituciones colaboradoras, entre ellas ERVEGA Construcciones, Guillermo Ramos Óptico, Conma 96, Clínicas Bocaboca, Aqualy, Prolongo, Alfajar, Picking Málaga, Mejoradora, Clínica Alpium y la Asociación de Vecinos La Unión de La Mosca, que contribuirán al desarrollo de una cita que aspira a consolidarse como un referente del trail nocturno y solidario en Málaga.

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