Vicente del Bosque visita su campus de verano en Estepona

El exseleccionador nacional Vicente del Bosque ha visitado este miércoles el Campus de Verano que lleva su nombre en Estepona, una iniciativa que celebra este año su decimotercera edición y que se ha consolidado como una de las principales propuestas deportivas y de ocio para los jóvenes durante el periodo estival.

Un campus consolidado en Estepona

La actividad se está desarrollando durante las tres últimas semanas de julio en el estadio municipal Francisco Muñoz Pérez y concluirá el próximo 31 de julio. Durante su visita, Del Bosque estuvo acompañado por la concejala del Ayuntamiento de Estepona, Susana Aragón, con quien compartió un recorrido por las instalaciones y saludó a los participantes.

El exseleccionador explicó que el campus va mucho más allá del aprendizaje futbolístico, ya que busca fomentar hábitos de vida saludables entre los jóvenes a través de una combinación de práctica deportiva, desarrollo personal y una alimentación equilibrada.

Deporte para formar en valores

Durante su intervención, Del Bosque destacó que el éxito de la Vicente del Bosque Football Academy reside en la capacidad de transmitir valores que considera fundamentales para el crecimiento de los más jóvenes, como la amistad, el compañerismo, la deportividad, la integración y el esfuerzo.

El técnico salmantino subrayó que estos principios forman parte de la práctica deportiva y constituyen una herramienta esencial para la formación personal de los participantes. Además, agradeció al Ayuntamiento de Estepona la colaboración y el respaldo que mantiene desde la primera edición del campus, así como la calidad de las instalaciones deportivas del municipio.

El Ayuntamiento destaca la figura de Del Bosque

Por su parte, la concejala Susana Aragón agradeció a Vicente del Bosque que continúe apostando por Estepona para desarrollar este campus de verano, convertido ya en una cita habitual del calendario estival de la ciudad.

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La edil destacó que la presencia de una figura del prestigio del exseleccionador español supone un importante estímulo para los niños y niñas inscritos, al tiempo que puso en valor que el campus no solo promueve la competitividad y la práctica deportiva, sino también valores humanos como la comunicación, la integración y el compañerismo, pilares fundamentales en la educación de los más jóvenes.