'Visit Málaga' volverá a lucir en las camisetas de la selección española de hockey durante el Mundial de 2026

El Ayuntamiento de Málaga y la Real Federación Española de Hockey (RFEH) han renovado su acuerdo de colaboración para que la marca 'Visit Málaga' vuelva a estar presente en las camisetas oficiales de las selecciones españolas masculina y femenina durante el Campeonato del Mundo de Hockey 2026, que se disputará entre el 15 y el 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos. La presentación de las nuevas equipaciones tuvo lugar este martes en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al presidente de la RFEH, Santiago Deó, y los concejales de Deporte y de Turismo y Promoción de la Ciudad, Borja Vivas y Jacobo Florido, quienes destacaron la importancia de seguir vinculando la imagen de la ciudad a competiciones deportivas de primer nivel internacional.

Camiseta oficial con la marca Visit Málaga. / edu rosa cervantes

Málaga se promocionará en el mayor escaparate del hockey

Las equipaciones de ambos combinados nacionales incorporarán el logotipo de 'Visit Málaga' en la espalda durante todo el campeonato, una acción con la que el Consistorio busca reforzar la proyección internacional del destino y llegar a nuevos mercados a través del deporte de élite.

La presencia de la marca turística permitirá que Málaga tenga visibilidad durante todos los encuentros que disputen las selecciones españolas en una de las competiciones más prestigiosas del calendario internacional de hockey sobre hierba.

España afronta el Mundial tras conquistar dos bronces europeos

El Mundial se celebrará en el Estadio Wagener de Ámsterdam y en el Belfius Hockey Arena de Wavre. La selección masculina ha quedado encuadrada junto a Australia, Irlanda y Sudáfrica, mientras que el combinado femenino compartirá grupo con Bélgica, Nueva Zelanda e Irlanda.

Ambos equipos llegan a la cita tras firmar una destacada actuación en el Campeonato de Europa de 2025, donde conquistaron la medalla de bronce. El conjunto masculino, dirigido por Max Caldas, derrotó a Francia por 2-0 en el partido por el tercer puesto, mientras que la selección femenina, entrenada por Carlos García Cuenca, superó a Bélgica en la tanda de shoot-outs. Precisamente en ese Europeo, el equipo masculino ya lució el logotipo de 'Visit Málaga' en su camiseta oficial.

Una colaboración que se consolida

La renovación del acuerdo da continuidad a la iniciativa puesta en marcha en noviembre de 2024, cuando Málaga se convirtió en la primera ciudad española en promocionarse en la camiseta de la selección masculina de hockey durante una competición internacional. Aquella campaña permitió que la marca estuviera presente en ocho encuentros de la FIH Pro League 2025, disputados en Australia e India, dos países con una gran tradición en este deporte.

La experiencia sirvió para reforzar la presencia de Málaga en mercados estratégicos y consolidó una fórmula de promoción turística basada en la asociación con eventos deportivos de máxima repercusión internacional.

Promoción turística dentro del Plan Estratégico 2026-2029

Esta acción se integra en los objetivos del Plan Estratégico de Turismo 2026-2029, que apuesta por incrementar la presencia internacional de Málaga y atraer visitantes con mayor capacidad de gasto a través de iniciativas vinculadas al deporte, la cultura y los grandes acontecimientos internacionales.

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Con esta renovación, el Ayuntamiento reafirma su estrategia de utilizar el deporte como un escaparate para proyectar la imagen de la ciudad más allá de las fronteras nacionales y fortalecer el posicionamiento de Málaga como destino turístico de referencia.