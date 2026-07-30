Estrella del Viento, rumbo a un nuevo desafío: el sueño de volver a conquistar la vela clásica

En la vela no existen los atajos. Detrás de cada victoria hay meses de trabajo silencioso, incontables horas en el mar y un equipo capaz de remar en la misma dirección. El Estrella del Viento lo sabe bien. Tras una intensa preparación, el conjunto malagueño ya navega hacia un nuevo verano de competición con la ilusión intacta y la ambición de seguir escribiendo su nombre entre los grandes referentes de la vela clásica española.

El pasado 25 de julio, la expedición partió desde el Puerto Deportivo de Benalmádena rumbo a Palma de Mallorca para afrontar las dos grandes citas del calendario. La primera llegará con la XXXI Regata Illes Balears, que se disputará del 11 al 15 de agosto, mientras que el gran objetivo volverá a estar fijado en la XXII Copa del Rey Repsol de Barcos de Época, del 25 al 29 de agosto en Mahón.

El equipo Estrella del Viento. / La Opinión

No será una regata cualquiera. La prueba menorquina es una de las grandes referencias de la vela clásica en el Mediterráneo, reúne cada verano a cerca de medio centenar de embarcaciones históricas procedentes de distintos países y forma parte del prestigioso circuito The Mediterranean Champions Cup. Allí, el Estrella del Viento defenderá el título conseguido el pasado año, un reto tan exigente como ilusionante.

Un proyecto que nunca deja de evolucionar

Permanecer entre los mejores exige reinventarse cada temporada. Por eso, durante los últimos meses el trabajo no ha cesado en el Barlovento ESP-501, la embarcación con la que el equipo volverá a competir este verano.

La lista de mejoras habla por sí sola. El barco estrena un nuevo juego de velas, se han sustituido todas las drizas, el stay y los obenques, además de incorporar el sistema de electrónica de viento que faltaba para completar su equipamiento técnico.

Pero la puesta a punto ha ido mucho más allá del material. El equipo quiso contar con uno de los mayores especialistas del país en esta materia, Carlos Llamas, considerado uno de los mejores expertos españoles en trimado de velas y del palo. Durante un intenso fin de semana navegó junto a la tripulación ajustando cada detalle del Barlovento para optimizar su rendimiento antes del inicio de la competición.

Todo ese esfuerzo ha sido posible gracias al respaldo del armador Domingo de Torres, cuyo apoyo ha permitido acometer una importante renovación del barco. En un deporte tan exigente como la vela clásica, mantener una embarcación al máximo nivel requiere una inversión constante y un trabajo minucioso que muchas veces queda oculto cuando comienza la regata.

El armador Domingo de Torres. / La Opinión

Nuevas caras para seguir creciendo

La renovación también se ha producido dentro de la tripulación. Una de las principales incorporaciones es Lleron Mainamare, representante de los prestigiosos astilleros Swan en España y experimentado navegante que asumirá un papel fundamental en la táctica del equipo.

A él se une Álvaro Martínez, uno de los grandes especialistas nacionales de la clase Snipe y medallista de bronce en un Campeonato del Mundo absoluto, una incorporación que aporta aún más calidad deportiva al proyecto.

Junto a ellos volverán a formar parte del Estrella del Viento nombres como Ricardo Zabell, hermano de la doble campeona olímpica Teresa Zabell; Guillermo Rodríguez, Javier Sedeño, Manuel Martínez, Fernando Rita, Antonio Posada, José Antonio Cagiao, David Rumbao, Antonio Moral, Juanlu Benavides, Adolfo Serrano, Javier Magro, Peri, y Juan y Pablo Mancebo, entre otros.

En tierra, el trabajo continúa con Jorge HELNET como entrenador, Pedro Aragón como preparador físico y Paco Tembory como médico, formando un equipo multidisciplinar imprescindible para afrontar una temporada tan exigente.

Cuando la vela también es arte

La temporada 2026 no solo presenta novedades deportivas. También estrena una identidad visual completamente nueva. El artista Manu Garrido ha sido el encargado de diseñar la imagen del Barlovento. Su obra luce en el casco mediante un vinilo serigrafiado, también protagoniza la parte trasera de las camisetas oficiales con la figura de un pulpo y estará presente en la vela mayor.

Una apuesta que convierte al barco en una embarcación fácilmente reconocible y que demuestra que deporte y cultura pueden navegar en la misma dirección.

El pulpo del Barlovento. / La Opinión

Mucho más que competir

Una temporada más, el equipo volverá a competir junto a la Fundación Olivares, llevando visibles sus característicos corazones azules como símbolo de apoyo a los niños enfermos de cáncer y a sus familias. Cada milla recorrida será también una forma de dar visibilidad a esa causa.

El proyecto cuenta además con el respaldo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga-Senda Azul, el Área de Deportes del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, el Puerto Deportivo de Benalmádena, RH Privé, el Real Club Mediterráneo de Málaga, Kiff-Kiff y la propia Fundación Olivares.

El equipo tampoco olvida a quien sigue siendo una figura muy especial dentro del proyecto: Félix Gancedo, director deportivo honorario y referente de la vela española en el que posee títulos como 3 veces campeón del mundo, 4 participaciones en olimpiadas, 8 europeos y 24 campeonatos de España en vela Snipe, cuyo legado continúa marcando el rumbo del Estrella del Viento. Tampoco a su madrina, la soprano Ainhoa Arteta, que mantiene una estrecha vinculación con el equipo desde hace años.

Félix Gancedo, director deportivo del Estrella del Viento. / La Opinión

El reto de volver a hacer historia

Pocos deportes exigen tanta coordinación, paciencia y precisión como la vela clásica. En ella no basta con tener un buen barco; hace falta una tripulación perfectamente sincronizada y meses de preparación para aspirar al éxito.

Con un Barlovento profundamente renovado, nuevas incorporaciones y la experiencia acumulada durante años de competición, el Estrella del Viento afronta una nueva temporada con la ambición de seguir llevando el nombre de Málaga y de Andalucía a lo más alto.

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Primero llegará el desafío de la Regata Illes Balears. Después, Mahón volverá a poner a prueba al equipo frente a algunas de las mejores embarcaciones clásicas del panorama internacional. Allí intentará defender la corona conquistada hace un año y demostrar, una vez más, que el Estrella del Viento sigue navegando entre la élite de la vela clásica.