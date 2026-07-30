El GP Torre del Mar puede coronar a los primeros campeones de la Liga Provincial de Jábegas

La XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega – Copa Pepe Almoguera afronta este sábado uno de los momentos decisivos de la temporada. La playa del Varadero, en Torre del Mar, acogerá desde las 16:30 horas el Gran Premio Torre del Mar, décima prueba del calendario y penúltima puntuable del campeonato, organizada por el Club de Remo Faro de Torre del Mar y la Asociación del Remo Tradicional (ART), con el apoyo de la Diputación de Málaga.

Tras la suspensión de la regata prevista en La Araña debido al estado de la mar, la competición regresa con una jornada que puede resultar determinante para el desenlace de la liga. A falta únicamente de dos pruebas puntuables, hasta tres categorías podrían quedar resueltas este mismo sábado, mientras otras llegarán a la última cita con todo por decidir.

CARTEL GP TORRE DEL MAR / Ayuntamiento Vélez-Málaga

Tres títulos en juego

La primera categoría en entrar en liza será la de veteranos masculino, donde el Club de Remo Faro de Torre del Mar A buscará proclamarse campeón ante su afición. Los torreños llegan invictos, con pleno de victorias y 70 puntos, trece más que el segundo clasificado. Les bastará con terminar entre los tres primeros para conquistar matemáticamente el campeonato y revalidar el título por tercer año consecutivo.

También podría quedar sentenciado el campeonato en absoluto femenino. El Club de Remo Pedregalejo, líder invicto de la clasificación, cuenta con 17 puntos de ventaja sobre su perseguidor y solo necesita finalizar entre las siete primeras embarcaciones para asegurarse un nuevo título liguero, el segundo consecutivo.

La tercera categoría con opciones de decidirse es la de juvenil masculino. El Club de Remo La Cala del Moral mantiene también un pleno de victorias y aventaja en nueve puntos al Club de Remo Faro de Torre del Mar. Los caleños serán campeones si ganan la prueba o si finalizan por delante del conjunto torreño, lo que les permitiría conquistar su tercer campeonato consecutivo.

Liga provincial Barcas de Jábega. / Jesús Hijano

Varias categorías mantienen la emoción

En juvenil femenino, La Cala del Moral también domina la clasificación sin conocer la derrota. Aunque el título todavía no podrá certificarse matemáticamente salvo una combinación muy favorable de resultados, las caleñas podrían dejar el campeonato prácticamente sentenciado antes de la última jornada.

La igualdad es máxima en la categoría cadete, donde el Club de Remo Faro de Torre del Mar defenderá una ventaja de solo tres puntos sobre el Club de Remo La Cala del Moral A, en una de las rivalidades más ajustadas de toda la temporada.

En veteranas femenino, La Cala del Moral A lidera la clasificación con su equipo B como principal perseguidor, mientras que Club Deportivo Remo La Araña B y Club de Remo Pedregalejo mantienen una intensa pugna por la tercera posición.

La lucha por el título absoluto continúa abierta

La categoría de absoluto masculino afronta la penúltima regata con máxima igualdad. La Cala del Moral A lidera la clasificación con 56 puntos, aunque el Club de Remo y Pala Tradicional La Carihuela ha reducido la diferencia hasta los tres puntos tras sus últimos resultados. Por su parte, el Club de Remo Faro de Torre del Mar, tercero con 47 puntos, intentará acercarse a los dos primeros clasificados.

En el ranking general de clubes, elaborado a partir del rendimiento medio de todas las categorías, el Club de Remo La Cala del Moral ocupa la primera posición, seguido por el Club de Remo Faro de Torre del Mar y el Club de Remo Rincón, reflejando la regularidad de estas entidades durante la temporada.

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La competición comenzará a las 16.30 horas con las mangas de veteranos masculino y se prolongará durante toda la tarde hasta la disputa de la prueba de sénior femenino, tras la que tendrá lugar la tradicional entrega de trofeos. Además, la regata podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Asociación del Remo Tradicional, mientras que los tiempos, resultados y clasificaciones estarán disponibles en jabegas.org.