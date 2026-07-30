La UEFA entra en guerra contra FIFA y boicotea el Mundial

Continúan las polémicas que envuelven a la FIFA y a Infantino. Su última idea, la de privatizar el Mundial para vender una participación minoritaria a fondos de inversión y empresas, ha sentado muy mal en el mundo del fútbol. Quien más en contra se ha posicionado respecto a este tema ha sido la UEFA, que publicó un comunicado en el que insistía en que vender la Copa del Mundo "es una línea que nunca se debería cruzar".

Si ya de por sí la idea no gustó, el hecho de que Infantino confirmara que las distintas confederaciones tienen únicamente hasta el 19 de septiembre para tomar una decisión, hizo que la UEFA todavía se posicionase más en contra y decidiera convocar una asamblea para el día de hoy en la que han participado las 55 federaciones que conforman la UEFA.

En esta reunión, ha quedado claro que todos los países van al unísono, pues nadie está a favor de la idea de Infantino. El cabreo entre los países es tan elevado que, una vez acabada la reunión, han decidido boicotear cualquier torneo organizado por la FIFA, según informa el medio 'The Times'.

Esto implica no participar en futuras competiciones organizadas por el máximo organismo del fútbol. Así lo ha explicado la UEFA a través de un comunicado: "La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA. La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados."

"La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta".

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La UEFA cierra el comunicado de forma contundente: "Que nadie tenga ninguna duda: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación.Hay momentos en los que las instituciones no se juzgan por lo que están dispuestas a aceptar, sino por aquello en lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos. Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta".