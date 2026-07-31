Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora de la entrada masiva a CeutaRestos hallados en AlhaurínMalagueña de 63 años desahuciadaParalizan obra en Carretera de CádizHuelga Plaza Mayor y McArthurGlenAviso por calor en MálagaRestauración de la capilla de la PiedadBeneficios de Unicaja
instagramlinkedin

LA PRETEMPORADA AZULGRANA

El egipcio Hamza ejerce de 9 con dos goles en el empate del Barça en Birmingham (2-2)

Una tanda de penaltis (3-2) dio la victoria al cuadro inglés bajo la mirada de Jude Bellingham, leyenda del club local

Hamza Abdelkarim se prepara para lanzar el penalti que transformó en su primer gol del partido de los dos que anotó ante el Birmingham.

Hamza Abdelkarim se prepara para lanzar el penalti que transformó en su primer gol del partido de los dos que anotó ante el Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona

Bajo la mirada de Jude Bellingham, leyenda del Birmingham por cuanto retiraron su dorsal 22, se estrenó el Barça que tantas amarguras le ha procurado desde que fichara por el Real Madrid. Relajado desde el palco, nada que ver con la tensión del terreno de juego cuando debe enfrentarse a los azulgranas, observó el estreno del bicampeón de Liga pero sin poder aventurar qué suerte la aguardará.

Ni adivinar el porvenir que espera al egipcio Hamza Abdelkarim, que ejerció de nueve -la demarcación que persigue cubrir el mercado azulgrana- y marcó dos goles. Una tanda de penaltis deshizo la igualdad del tiempo reglamentario en favor del Birmingham (2-2, 3-2). Los jóvenes azulgranas sucumbieron en el momento decisivo a pesar de que Áron Yaakobishbili detuvo dos lanzamientos. Álvaro Cortés y Óscar Gistau acertaron sus lanzamientos, mientras que Rooney Bardhgji, Jordi Pesquer y Brian Fariña fallaron los suyos.

Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, presencia desde el palco el partido entre el Birmingham y el FC Barcelona en el estadio St Andrew's Healthcare.

Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, presencia desde el palco el partido entre el Birmingham y el FC Barcelona en el estadio St Andrew's Healthcare. / Dani Barbeito / SPO

No era, ni mucho menos al Barça que se encontrará un mínimo de dos veces (en la Liga) y un máximo de siete si el azar les empareja en la Copa del Rey, la Champions y la Supercopa de España. Lo que vio Bellingham, y lo que vieron los aficionados azulgranas, era un intrascendente ensayo de pretemporada, aún más cuando a Hansi Flick le faltaban diez internacionales mundialistas y reservó a futbolistas tocados o fuera de forma (Frenkie de Jong, Raphinha, Ronald Araujo, Balde...).

El técnico alemán plantó una alineación lo más próxima a la titular vistas las circunstancias (Andreas Christensen, Gerard Martín, Marc Casadó, Marc Bernal, más el fichaje Karim Adeyemi), que empezaba con el portero suplente. Jugó Wojciech Szczesny sin competencia alguna después de la marcha de Marc-André ter Stegen. El capitán voló ayer desde Birmingham hacia Amsterdam para cerrar su cesión con el Ajax cuando supere la revisión médica y hayan desaparecido las últimas diferencias fiscales en el pago de su ficha, que seguirá sufragando en un 90% el Barça.

Karim Adeyemi conduce un ataque del Barça durante el amistoso frente al Birmingham.

Karim Adeyemi conduce un ataque del Barça durante el amistoso frente al Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

Se marcha Ter Stegen

Se marchó Ter Stegen y llegará a St. George’s Park Jesse Bisiwu, extremo zurdo belga de 18 años, cuyo fichaje se anunció ayer. El Barça ha pagado al Brujas 8,5 millones por el prometedor futbolista de ascendencia ghanesa pero internacional por Bélgica. Un perfil de futbolista joven por modelar como el egipcio Hamza Abdelkarim, también delantero de 18 años, que tuvo el honor de marcar el primer gol del Barça. De penalti, forzado por él.

Subsanó Hamza, antes del descanso, el perfecto cabezazo del sueco August Priske que adelantó al Birmingham en una jugada que nació con una pérdida de Adeyemi. El futbolista alemán, desdibujado, fue uno de los cuatro sustituidos en el descanso. El más joven de todos, Ebrima Tunkara, de 16 años, fue otro.

Noticias relacionadas

Con el segundo gol de Hamza, al cazar un rechace del meta Beadle (m. 60), Flick introdujo siete cambios más, hasta completar el relevo de todo el cequipo. Se quedó Roony Bardghji como único representante del primer equipo y Héctor Fort ejerciendo de capitán. El simbólico Barça B que terminó el ensayo plantó cara ante un rival de la Championship, en un estadio repleto, aunque encajara el gol del empate mediante Jhon Solis, el exjugador del Girona.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mueren dos niños de 10 y 15 años en un grave incendio en un bloque de viviendas de Benalmádena: "Las llamas estaban muy avanzadas"
  2. Empresas de la Costa del Sol confían en que la apertura de la frontera con Gibraltar dispare sus oportunidades de negocio
  3. El futuro de los inquilinos del edificio del 15 de la avenida Europa sigue en el aire: «La única esperanza es que el Ayuntamiento de Málaga intervenga»
  4. El Málaga CF confirma la lesión de Juan Cruz
  5. Dos madres malagueñas en la calle tras ser desahuciadas vuelven al pleno a pedir ayuda: 'No quiero que se me regale nada, solo una vivienda que podamos pagar
  6. Juan Cruz, la nota más preocupante del Málaga CF
  7. No somos la oposición, somos los vecinos': el Pleno de Málaga vuelve a expulsar a varios vecinos por la tensión de la limpieza
  8. Así juega Amine Noua, el próximo fichaje del Unicaja

La prensa lituana coloca en el Unicaja a Simonas Lukosius, MVP de la última Final Four de la BCL

La prensa lituana coloca en el Unicaja a Simonas Lukosius, MVP de la última Final Four de la BCL

Trujillo reivindica la Tauromaquia y a la juventud en su Pregón Taurino

Trujillo reivindica la Tauromaquia y a la juventud en su Pregón Taurino

La calle Ferrándiz: resistentes de la esencia comercial y vecinal del barrio de la Victoria

La calle Ferrándiz: resistentes de la esencia comercial y vecinal del barrio de la Victoria

Málaga culmina la rehabilitación de la capilla de la Virgen de la Piedad en el Molinillo

Málaga culmina la rehabilitación de la capilla de la Virgen de la Piedad en el Molinillo

Inauguración de la restaurada capilla de la Piedad, en fotos

Inauguración de la restaurada capilla de la Piedad, en fotos

Sorteo Euromillones del viernes 31 de julio de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 31 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 31 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 31 de julio de 2026

La calle Ferrándiz, el rincón de Málaga que conserva su esencia de barrio

Tracking Pixel Contents