La justicia ordena a la RFEF permitir la inscripción del Málaga FS Heredia 21

El Málaga FS Heredia 21 podrá iniciar los trámites para competir la próxima temporada. La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Málaga, Plaza número 1, ha acordado oficiar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que permita la inscripción del CD Heredia 21 Fútbol Sala, entidad que adquirió la unidad productiva del club durante el concurso de acreedores.

La medida figura en el Auto 1056/2026, fechado el 30 de julio y notificado este viernes, y afecta al primer equipo de Segunda División, al filial de Segunda División B y al juvenil de División de Honor. Tendrá vigencia mientras se tramita la demanda incidental que deberá resolver el fondo del conflicto.

El riesgo de perder las plazas y 24 empleos

El juzgado ha tenido en cuenta la cercanía del inicio de las competiciones, previsto para los días 19 y 20 de septiembre. La resolución ordena a la RFEF permitir "la inscripción, tramitación administrativa y demás actos necesarios" para que el club pueda participar en la campaña 2026/27.

El auto advierte de que, sin esta medida urgente, los tres equipos no figurarían en el calendario y los derechos de participación podrían extinguirse, con el consiguiente riesgo para los 24 puestos de trabajo vinculados a la unidad productiva.

Una venta judicial con los derechos deportivos

El origen del conflicto está en el concurso de acreedores del antiguo Málaga Ciudad Redonda FS. En noviembre de 2025, el mismo juzgado autorizó mediante un auto firme la venta de la unidad productiva al CD Heredia 21, una operación que incluía los derechos federativos y deportivos, las licencias y los contratos de los trabajadores.

El comprador asumió además el compromiso de mantener el empleo en las mismas condiciones y garantizar la actividad durante al menos dos años. La resolución ahora conocida subraya que la eficacia de aquella venta judicial "no es provisional, sino definitiva".

Durante la temporada 2025/26, los tres equipos completaron sus competiciones. La Federación tramitó 43 licencias y cobró los recibos correspondientes, mientras el primer equipo acabó cuarto y disputó el play off de ascenso a Primera División.

Sin embargo, al concluir la campaña, la RFEF declaró la pérdida del derecho de participación de los tres conjuntos para la temporada 2026/27 y sus plazas fueron adjudicadas a otros clubes. La entidad recurrió por la vía federativa y acudió después a los tribunales antes de solicitar medidas cautelares urgentes ante el juzgado del concurso.

Una medida provisional a la espera del fallo

El auto no resuelve todavía el fondo del litigio. Su efecto es permitir que el Málaga FS Heredia 21 tramite su inscripción y pueda competir mientras continúa el procedimiento. El club sostiene que su incorporación no tendría que retirar la plaza a ninguna otra entidad, ya que la competición podría organizarse con un equipo adicional.

El presidente del CD Heredia 21, Manu Heredia, celebró la decisión. "Málaga competirá. El fútbol sala de esta ciudad sigue vivo: se salvan 24 puestos de trabajo, sigue en pie una cantera de centenares de niños y continúa un legado que esta tierra construyó durante décadas. Hoy es un día para la afición, para las familias de este club y para todo el deporte malagueño", afirmó.

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Heredia defendió además que la entidad adquirió el club ante un juez para garantizar su continuidad. "Compramos este club ante un juez para salvarlo, con sus trabajadores y su cantera, y lo sostuvimos cuando nadie daba un duro por él. Estas semanas nos han hecho mucho daño, pero la premisa fue siempre una: que no se manchara este escudo. Nunca pedimos privilegios: pedimos competir por lo que este club se ganó en la pista. Y Málaga va a competir", añadió.