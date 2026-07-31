Tres atletas del Trops-Cueva de Nerja estarán en el Europeo de Birmingham

La gran temporada que están desarrollando los atletas del Trops-Cueva de Nerja va a tener su culmen con la participación de tres de sus más destacados atletas en el Campeonato de Europa absoluto de atletismo que se disputará en la ciudad británica de Birmingham del 10 al 16 de agosto.

Los tres atletas del Trops-Cueva de Nerja seleccionados son la saltadora de altura Una Stancev, vigente campeona de España en pista cubierta y subcampeona al aire libre; el marchador José Manuel Pérez, actual campeón de España de la novedosa distancia de maratón en marcha atlética; y la cuatrocentista Herminia Parra, reciente cuarta clasificada en el Campeonato de España absoluto disputado en Málaga, que está elegida como integrante del equipo de relevos 4x400 femenino y 4x400 mixto.

De este modo, el club malagueño del Trops-Cueva de Nerja eleva su palmarés hasta la cifra récord de 25 atletas internacionales seleccionados por la RFEA a lo largo de la presente temporada 2026.

Representación nacional

España estará representada por 94 atletas, entre ellos la granadina María Pérez, también medallista de oro en el Campeonato de España celebrado en Málaga. Repiten ocho medallistas de la última edición de los Europeos en la que será la selección española más numerosa de la historia en esta competición, por delante de la que acudió a Berlín 2018, que estuvo formada por 92 deportistas.

La delegación española está compuesta por 48 mujeres y 46 hombres, que han cumplido los requisitos establecidos por European Athletics y los criterios de preselección fijados por el Área de Alto Rendimiento y la Dirección Deportiva de la RFEA. María Pérez, marchadora doble medallista olímpica y cuatro veces campeona del mundo, buscará su segundo oro europeo tras el conquistado en Berlín 2018 y liderará a España en esta disciplina junto a Miguel Ángel López, campeón mundial y doble campeón de Europa.

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Repiten participación ocho medallistas en los pasados Campeonatos de Europa disputados en Roma en 2024, entre los que destacan los subcampeones Mohamed Attaoui (800 metros), Quique Llopis (110 metros vallas) y Paul McGrath (20 kilómetros marcha). Además de Marta García (5.000 metros), que consiguió la medalla de bronce, y tres integrantes del equipo femenino de medio maratón.