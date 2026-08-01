Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaViviendas en caravana en San PedroPlazas de Málaga dañadasCalle FerrándizQué hacer ante un golpe de calorCortes de tráficoLesiones en Málaga CFUnicaja
instagramlinkedin

PRETEMPORADA

Arnau Ortiz ilusiona, pero el United amarga al Atlético de Simeone

El extremo catalán Arnau Ortiz adelantó a los rojiblancos con un golazo tempranero, pero dos fallos defensivos permitieron la remontada del conjunto inglés en la segunda mitad

Mbeumbo anotó un doblete ante el Atlético

Mbeumbo anotó un doblete ante el Atlético / Europa Press/Contacto/Caisa Rasm

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El Atlético de Madrid sufrió su primera derrota de la pretemporada al caer por 2-1 frente al Manchester United en un encuentro en el que volvió a brillar Arnau Ortiz, autor del gol rojiblanco, aunque dos errores defensivos en la segunda mitad permitieron la remontada del conjunto inglés.

El extremo catalán, una de las grandes revelaciones del verano para Diego Simeone, apenas necesitó cinco minutos para adelantar al Atlético. Un centro muy cerrado con la pierna derecha sorprendió al guardameta Tom Heaton y terminó en el fondo de la red, firmando así su segundo gol consecutivo tras estrenarse días antes ante el Getafe.

A sus 24 años, el futbolista de Figueres continúa aprovechando cada oportunidad para convencer a Simeone. Después de firmar 23 goles la pasada temporada con el Atlético Madrileño, el atacante está dejando muy buenas sensaciones por su velocidad, verticalidad y capacidad para generar peligro, ya sea como extremo o actuando más cerca del área.

El Atlético dominó el primer tiempo gracias al tanto de Arnau y a las intervenciones de Jan Oblak, decisivo con varias paradas de mérito para mantener la ventaja antes del descanso.

Dos errores clave

Tras el paso por vestuarios llegó el giro del encuentro. El joven Jorge Castillo cometió un penalti sobre Lacey y Bryan Mbeumo transformó la pena máxima para establecer el empate.

Simeone aprovechó el segundo tiempo para dar entrada a buena parte de los canteranos y repartir minutos entre toda la plantilla, todavía muy condicionada por las ausencias de numerosos internacionales y futbolistas con molestias.

Cuando el empate parecía definitivo, un error en la salida de balón de Rodrigo Mendoza permitió al Manchester United recuperar la posesión cerca del área. La jugada terminó con un disparo de Mbeumo que, tras un desafortunado despeje de Esquivel, acabó convirtiéndose en el 2-1 definitivo.

Noticias relacionadas

El Atlético, que también estrelló dos balones en el poste por medio de Hjulmand y del propio Mendoza, no pudo evitar su primer tropiezo del verano, aunque volvió a sacar una conclusión muy positiva: el excelente momento de forma de Arnau Ortiz, que sigue presentando una candidatura muy seria para hacerse un hueco en la primera plantilla.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Málaga se organizan para proteger el deteriorado Cerro de la Tortuga
  2. El Málaga CF confirma la lesión de Juan Cruz
  3. Urbanismo de Málaga paraliza y sanciona una obra que ha dejado al descubierto los cimientos de un edificio en la Carretera de Cádiz: 'Queremos que dejen de excavar porque tenemos miedo
  4. El Unicaja elige a su alero tirador: Simonas Lukosius, MVP de la última Final Four de la BCL
  5. Mariló, malagueña desahuciada de 63 años: «Esto en Málaga no lo había visto antes»
  6. Los restos hallados en Alhaurín de la Torre son de un vecino de Coín que desapareció durante la pandemia
  7. Todo sube este verano en Málaga: el alquiler, la gasolina, la luz. Pero Maricarmen Casa Playa mantiene sus precios
  8. No somos la oposición, somos los vecinos': el Pleno de Málaga vuelve a expulsar a varios vecinos por la tensión de la limpieza

Felipe IV sigue con "gran preocupación e indignación" la crisis en Ceuta y reclama evitar que se repita

Felipe IV sigue con "gran preocupación e indignación" la crisis en Ceuta y reclama evitar que se repita

El PSOE denuncia el deterioro de los pasos de peatones en la Carretera de Cádiz

El PSOE denuncia el deterioro de los pasos de peatones en la Carretera de Cádiz

Los insultos de Milei a Lula desafían los fuertes lazos económicos entre Argentina y Brasil

Los insultos de Milei a Lula desafían los fuertes lazos económicos entre Argentina y Brasil

Entradas a la venta para el Unicaja - UCAM Murcia de pretemporada en Jaén

Entradas a la venta para el Unicaja - UCAM Murcia de pretemporada en Jaén

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

Un preso se atrinchera y se autolesiona en la cárcel de Archidona tras negarse a cambiar de módulo

Un preso se atrinchera y se autolesiona en la cárcel de Archidona tras negarse a cambiar de módulo
Tracking Pixel Contents