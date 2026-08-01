El Atlético Torcal, a por una temporada ilusionante

El Nueces de Ronda Atlético Torcal afronta una temporada ilusionante tras el espectacular final de temporada anterior. El club apuesta esta campaña por la continuidad de la plantilla, una plantilla joven y con mucha mejora, y por ello solo ha hecho una nueva incorporación, la gallega procedente de Reyco Burela Cris Blanco, que llega para darle al técnico profundidad de plantilla y recambio en todos los puestos del campo.

El equipo volvió al trabajo este pasado viernes con su habitual charla técnica de inicio con el presidente y el entrenador. Contó con todos los miembros de la plantilla, incluida la nueva incorporación, añadiendo a tres jugadoras del filial para ayudar en los entrenamientos: Ana, Alejandra e Isa, a las que próximamente se sumará la portera Ángela.

Este sábado, las jugadoras realizaron test funcionales en las instalaciones de Fisio & Movement, que se encargarán este año de la preparación física y la recuperación de las jugadoras. Próximamente tendrán lugar los reconocimientos médicos en las instalaciones de Clínicas Rincón.

El próximo lunes, las jugadoras realizarán el primer entrenamiento, algo que esperan, ya que han regresado con ganas de demostrar que pueden superar lo hecho la temporada anterior. Todo de cara para ir preparando el primer encuentro oficial, que será a finales de agosto, en la Copa Andalucía.

El club ha sacado ya a la venta los abonos de la presente temporada, unos abonos con un precio general de 20 euros, bastante económicos para un equipo en la mejor liga del mundo de fútbol sala, y donde se podrán ver a la mayoría de las mejores jugadoras del planeta pasar por Guadaljaire. Podrán ser adquiridos por la web del club, o contactando en sus redes sociales o al teléfono 665634518.

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Y para terminar, el club ha sacado a la venta las equipaciones de entrenamiento en colores azul y rosa y con una estética pixel, producto de la marca Vorix, que será quien vista al equipo en esta nueva temporada.