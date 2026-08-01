Broad Peak
El famoso montañista Nirmal Purja, entre los fallecidos por una avalancha en Pakistán
El nepalí es reconocido por haber escalado los 14 picos más altos del mundo en poco más de seis meses
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EFE
Islamabad
El montañista nepalí Nirmal Purja, reconocido por haber escalado los 14 picos más altos del mundo en poco más de seis meses, falleció después de que una avalancha alcanzara a su expedición en la montaña Broad Peak (8.047 metros), en el norte de Pakistán, según informó su empresa, Elite Exped, el sábado.
"Con un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja ha perdido la vida trágicamente a raíz de la avalancha ocurrida en el Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de la expedición desafortunadamente no han sobrevivido", indicó la compañía.
Fuente: El Periódico
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