NATACIÓN
Plata en dúo mixto libre para estrenar el medallero español en el Europeo de natación artística
Iris Tió y Dennis González se logran resarcir de un viernes en el que no pudieron subir al podio
España logró su primera medalla en el Europeo de Natación artística que se disputa en París. La pareja del dúo mixto libre formada por Iris Tió y Dennis González se subieron al segundo escalón del podio inaugurando así el medallero español, que el viernes no pudo hacerse con ninguna en las dos finales que se disputaron. Precisamente Tió y González eran dos de los protagonistas que habían sufrido la decepción el viernes y saltaban a la piscina con ganas de resarcirse.
Rutina emocionante
La rutina, que realizaron bajo los acordes del 'Babe I'm gonna leave you' de Led Zeppelin, fue espléndida con una gran carga de impresión artística que incluso arrancó algunas lágrimas en la seleccionadora Andrea Fuentes. Pese a tener poca dificultad técnica, la quinta de los seis finalistas, la perfecta ejecución y la emoción con la que lo interpretaron les dio una puntuación de 162,95 en impresión artística.
Esa actuación les colocó líderes a la espera de lo que hicieran los tres finalistas que restaban. Los primeros fueron los británicos Ranjuo Tomblin, el ganador del oro en solo masculino el viernes, e Isabelle Thorpe. Un ejercicio con más dificultad que el de Tió y González. Los británicos se colocaban primeros por tres décimas de punto por encima de España. Los siguientes eran los rusos, con la máxima dificultad técnica. Nab Trofimov y Alina Rumiantseva completaban su rutina ante la atenta mirada de la coreógrafa rusa Masimova que observaba desde el borde de la piscina cómo sufrían un 'beisman', una penalización al no cometer un error en uno de sus elementos, y eso les dejaba cuartos fuera del podio. Italia se hizo con el bronce finalmente.
Después de tres Europeos encadenando el oro en esta disciplina, ahora llega la plata, que es la primera medalla española en este Campeonato de Europa de natación Artística que empezó con mal pie en la primera jornada. Iris Tió y Lilou Lluís, que por la mañana habían logrado la mejor puntuación en las preliminares, terminaron octavas tras cometer un error en el primer elemento obligatorio del ejercicio. Y después el bicampeón del mundo Dennis González concluyó cuarto en el solo técnico masculino en su regreso a la competición tras someterse a una operación de hombro. El español sumó la mejor puntuación en expresión artística de los finalistas, pero su ejercicio tenía menos dificultad y terminó cuarto. Este sábado también se disputará el dúo femenino libre en la que competirán Iris Tió y Lilou Lluis con serias opciones de conseguir la que sería la segunda medalla española en la competición.
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Fuente: El Periódico
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