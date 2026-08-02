La Cala brilla en el Gran Premio de Torre del Mar

La playa de Torre del Mar acogió este sábado el Gran Premio Torre del Mar, décima prueba del calendario y penúltima puntuable de la XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega – Copa Pepe Almoguera, organizada por el Club de Remo Faro de Torre del Mar y la Asociación del Remo Tradicional (ART), con el apoyo de la Diputación de Málaga.

La jornada se desarrolló bajo unas condiciones inmejorables para la práctica del remo tradicional, con una mar completamente en calma y ausencia de viento, permitiendo disputar todas las mangas con total normalidad. Además del alto nivel competitivo mostrado por las tripulaciones, varias regatas volvieron a resolverse por escasas décimas y segundos de diferencia, confirmando la enorme igualdad que caracteriza a esta edición del campeonato.

El Club de Remo La Cala del Moral firmó cinco victorias en el Gran Premio Torre del Mar, mientras que el Club de Remo Pedregalejo y el Club de Remo Faro de Torre del Mar se repartieron los dos triunfos restantes en una jornada que dejó a los primeros campeones provinciales de la temporada.

La competición arrancó con la categoría de Veteranos Masculino, donde el Club de Remo Faro de Torre del Mar A volvió a demostrar su enorme superioridad. Los anfitriones sumaron una nueva victoria, esta vez por delante del Club de Remo y Pala Tradicional La Carihuela, segundo clasificado, y del Club de Remo La Cala del Moral, tercero. Con este triunfo, los torreños certifican matemáticamente el campeonato de Liga cuando aún resta una prueba por disputarse. En la clasificación general, el podio provisional lo completan el Club Deportivo Remo La Araña y Club de Remo Rincón, empatados a puntos en la segunda posición.

Imagen de la jornada de competición en el GP de Torre del Mar. / L. O.

La jornada continuó con Veteranas Femenino, donde las tripulaciones de La Cala del Moral firmaron un brillante doblete. La victoria fue para La Cala del Moral B, seguida muy de cerca por La Cala del Moral A, mientras que el Club de Remo IES El Palo logró una meritoria tercera posición. Estos resultados permiten a La Cala del Moral A mantener el liderato con un margen suficiente para proclamarse campeona en la última jornada si no comete errores, mientras que La Cala del Moral B continúa segunda a seis puntos. Por detrás, el Club Deportivo Remo La Araña B parece consolidarse en la tercera plaza de la clasificación general.

La categoría Cadete, una de las más emocionantes de toda la temporada, volvió a ofrecer un espectacular duelo entre el Club de Remo La Cala del Moral A y el Club de Remo Faro de Torre del Mar. En esta ocasión, los caleños se impusieron por apenas un segundo de diferencia sobre los torreños, mientras que La Cala del Moral B completó el podio. A falta de una única regata, Torre del Mar mantiene el liderato con dos puntos de ventaja sobre La Cala del Moral A, y dependerá de sí mismo para conquistar el campeonato, ya que le bastará con finalizar entre los tres primeros en la última prueba del calendario.

En Juvenil Masculino, el Club de Remo La Cala del Moral volvió a mostrar el excelente nivel de su cantera, imponiéndose con autoridad y certificando matemáticamente un nuevo título provincial. El Club de Remo IES El Palo fue segundo, mientras que el Club de Remo Faro de Torre del Mar ocupó la tercera posición tras una llegada que se decidió por apenas cuatro décimas de segundo. En la clasificación general, La Cala ya es campeona, Torre del Mar mantiene la segunda plaza y el Club de Remo IES El Palo y el Club de Remo y Pala Tradicional La Carihuela comparten la tercera posición empatados a puntos.

En Juvenil Femenino, las remeras de La Cala del Moral volvieron a imponerse con claridad para proclamarse también campeonas provinciales antes de la última jornada. La segunda posición se decidió en un emocionante sprint entre La Carihuela y Torre del Mar, resuelto por apenas cinco décimas a favor de las “Galfinas”. Con estos resultados, La Cala certifica el campeonato, Torre del Mar asegura matemáticamente el subcampeonato y La Carihuela ocupa la tercera posición provisional.

Las mangas de Absoluto Masculino, disputadas sobre tres ciabogas, volvieron a dejar una de las regatas más espectaculares de la temporada. La Cala del Moral A impuso un fuerte ritmo desde la salida y logró la victoria con diez segundos de ventaja sobre La Carihuela, segunda clasificada, resultado que reduce considerablemente las opciones de los “Galfines” de pelear por el campeonato. El Club de Remo Faro de Torre del Mar completó el podio a apenas dos segundos de La Carihuela. La clasificación general mantiene a La Cala del Moral A como líder con cuatro puntos de ventaja sobre La Carihuela, mientras que Torre del Mar continúa tercero.

La jornada concluyó con la categoría de Absoluto Femenino, donde el Club de Remo Pedregalejo volvió a demostrar su dominio para lograr una nueva victoria y proclamarse campeón provincial por segundo año consecutivo. El Club de Remo Rincón fue segundo y el Club de Remo La Cala del Moral ocupó la tercera posición. Estos resultados dejan a las “Tiburonas” como campeonas matemáticas y mantienen una intensa lucha por completar el podio de la clasificación general, con La Cala del Moral en segunda posición y Club de Remo Rincón y Club de Remo Faro de Torre del Mar empatados en la tercera plaza, a tan solo tres puntos de las caleñas.

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La jornada concluyó con la tradicional entrega de trofeos a las mejores tripulaciones de cada categoría, poniendo el broche a una de las pruebas más destacadas del campeonato. La XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega – Copa Pepe Almoguera celebrará su última prueba puntuable el próximo sábado 8 de agosto, a partir de las 16:30 horas, con el Gran Premio Ciudad de Málaga, que se disputará en las aguas del Muelle Uno, donde quedarán decididos los últimos títulos y posiciones del campeonato.