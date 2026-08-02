Broad Peak
Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán
Había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak
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EFE
Islamabad
Rescatistas hallaron este domingo en Pakistán el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja, quien había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak (8.047 metros), informó el Club Alpino de Pakistán (ACP).
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