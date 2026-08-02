El Teatro del Soho CaixaBank San Miguel inicia una nueva era para volver a reinar en la Copa del Rey

El Teatro del Soho CaixaBank San Miguel afronta una de las temporadas más ilusionantes de su historia. El equipo malagueño, liderado por Javier Banderas, presentó en Málaga su nuevo proyecto deportivo antes de poner rumbo a Palma de Mallorca, donde ya prepara la Copa del Rey MAPFRE, que se disputará entre el 3 y el 8 de agosto.

El conjunto andaluz inicia una nueva etapa con el estreno del XR-41, una embarcación de 41 pies recién llegada al mercado que supone toda una apuesta por la innovación y el rendimiento. El objetivo es claro: volver a luchar por el triunfo en una competición en la que el equipo posee uno de los mejores palmarés de la historia.

Una apuesta por la innovación

La gran novedad de la temporada será el estreno del XR-41, un barco prácticamente desconocido todavía en los grandes circuitos internacionales y que representa un importante reto técnico para toda la tripulación. Durante las últimas semanas, el equipo ha realizado diferentes entrenamientos en su base del Puerto Deportivo de Benalmádena para acelerar la adaptación a la nueva embarcación y llegar en las mejores condiciones posibles a la competición.

Lejos de apostar por soluciones conservadoras, el Teatro del Soho CaixaBank San Miguel vuelve a demostrar su ADN competitivo con una embarcación que pretende convertirse en una referencia dentro de la clase ORC 2.

Málaga, punto de partida del proyecto

La presentación oficial tuvo lugar en Málaga con la presencia de Javier Banderas y el director deportivo Piti Estébanez, acompañados por la directora del Teatro del Soho CaixaBank, Aurora Rosales, y el director de Marketing de San Miguel, José Primo. Por primera vez en muchos años, la temporada arrancó teniendo a Málaga como centro neurálgico del proyecto antes del desplazamiento a Palma. La Málaga Sailing Cup sirvió además como banco de pruebas para comenzar a conocer el comportamiento del nuevo barco en competición.

Javier Banderas destacó el significado de este nuevo curso para el equipo: "El Teatro del Soho CaixaBank San Miguel es mucho más que un equipo de regatas; es una forma de representar a Málaga dentro y fuera del mar. No puede haber mejor manera de empezar la temporada que en casa, con una embarcación nueva que queremos llevar al máximo rendimiento de cara a la Copa del Rey", afirmó el malagueño.

Aurora Rosales también quiso mostrar el respaldo del Teatro del Soho CaixaBank al proyecto: "Estamos muy felices de que el equipo de regatas de Javier Banderas siga formando parte de la familia del Teatro del Soho CaixaBank y les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa".

Por su parte, José Primo subrayó el compromiso de San Miguel con la ciudad y con el equipo. "Compartimos con la tripulación de Javier Banderas el espíritu de superación y la búsqueda constante de la excelencia. Estamos muy orgullosos de acompañarles durante toda la temporada".

Un bloque para seguir haciendo historia

El Teatro del Soho CaixaBank San Miguel ya se encuentra instalado en Palma de Mallorca preparando la Copa del Rey desde su base en el Hotel Isla de Mallorca.

La estructura deportiva mantiene prácticamente intacto el bloque que tantos éxitos ha dado durante la última década. Junto a Javier Banderas y Piti Estébanez continúan Ángel Medina, Ángel Medina Jr., Daniel Cuevas, Rafael Díaz, Felipe Ruiz, Nicolás de Virgilis y Pablo Gauna, además de dos referentes de la vela española como los campeones olímpicos Luis Doreste y Domingo Manrique, cuya experiencia seguirá siendo uno de los grandes activos del equipo.

La continuidad del grupo es una de las señas de identidad del proyecto, construido durante años sobre la estabilidad, el trabajo conjunto y la ambición deportiva.

El equipo más laureado de la Copa del Rey

El Teatro del Soho CaixaBank San Miguel llega a Palma con un historial difícil de igualar. El conjunto malagueño acumula ocho victorias de clase, tres subcampeonatos, tres terceros puestos y tres triunfos absolutos en la clasificación general de la Copa del Rey MAPFRE. Un palmarés construido durante años en distintas categorías, desde los monotipos hasta ORC 0, ORC 1 y, ahora, ORC 2, donde el equipo espera seguir ampliando su leyenda con el estreno del XR-41.

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Con esa trayectoria y un proyecto consolidado durante décadas, el equipo liderado por Javier Banderas vuelve a presentarse como uno de los grandes candidatos a pelear por los puestos de honor en la regata más prestigiosa del calendario nacional.