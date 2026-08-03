Fútbol
El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions
Los encuentros se disputarán los días 18 y 19, la ida, y 25 y 26 la vuelta
EFE
La eliminatoria Celtic-LASK y los enfrentamientos de los ganadores de la tercera ronda previa Olympiacos-NEC Nimega y Union SG-Bodo Glimt sobresalen en los 'play offs' de clasificación para la Liga de Campeones 2026/27, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon.
Los encuentros se disputarán los días 18/19, la ida, y 25/26 la vuelta. Los vencedores accederán a la fase de liga del máximo torneo continental.
El conjunto escocés tratará de no fallar, como la pasada campaña ante un LASK que intenta hacer historia, en tanto que Olympiacos se mide ante el NEC neerlandés para volver a la fase de liga, en la que la pasada campaña tuvieron un buen papel el Union Saint Gilloise belga y el Bodo Glimt, sobre todo el cuadro noruego, que llegó a los octavos de final, en los que cayó tras la prórroga ante el Sporting de Lisboa.
También avecina una eliminatoria el duelo que medirá a los ganadores de las eliminatorias Fenerbahce/Sturm Graz y Sparta Praga/Lyon.
Emparejamiento de los 'play off':
Levski Sofía (BUL)/Kairat Almaty (KAZ) - AEK Atenas (GRE)
Celtic (ESC) - LASK (AUT)
Dinamo Zabreg (CRO)/Zalgiris (LTU) - Viking (NOR)
Mjallby (SWE)/Slovan Bratislava (SVK) - Ararat Armenia (ARM)/Celje (SLO)
Hapoel Beer Sheva (ISR)/Estrella Roja (SRB) - Aarhus (DIN)/Sabah (AZE)
Fenerbahce (TUR)/Sturm Graz (AUT) - Sparta Praga (CZE)/Lyon (FRA)
Olympiacos (GRE)/NEC Nimega (NED) - Union SG (BEL)/Bodo Glimt (NOR)
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