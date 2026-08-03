La Fábrica, el mayor fracaso del Real Madrid que el club vende como un éxito

Se acuerdan que les comenté que la maquinaria propagandística del Real Madrid se había puesto en marcha para tratar de lavar su imagen de perdedor, de pésima gestión (deportiva) de Florentino Pérez en las dos últimas temporadas concluidas con sendos ‘nadapletes’ y que todo había empezado por una serie de fichajes llamativos, pero nada del otro mundo (de momento) y, por encima de todo, la estrategia de decir que José Moruinho es, en su nueva época, no solo un hombre nuevo sino el gran pacificador del fútbol español. La prueba: ofrece agua a la prensa que soporta el sol en Valdebebas. Ese ha sido el último elogio al gran hacedor de milagros (blancos). Veremos qué ocurre cuando empiece a rodar la pelotita.

Pero dentro de esta enorme propaganda que me deja admirado, ya, ya sé que a ustedes les importa poco, hay una cosa que los periodistas afines, regalados, al Real Madrid, que en Madrid hay un montón ¡hasta directores!, están destacando como si fuera un logro, algo espectacular, algo fuera de lo normal, algo brillante, algo digno de imitar, una sabia gestión, un logro económico ejemplar: vender a sus canteranos en lugar de ponerlos a jugar con la camiseta del Real Madrid.

Podríamos hablar del ejemplo contrario, es decir, el FCBarcelona. ¡Por favor, qué pinta de jugadorazo tiene ese niño de 16 años, Ebrima Tunkara, impresionante! Y es que, desde la era Cruyff y, por descontado todos sus herederos y alumnos, especialmente Pep Guardiola, en lugar de vender a los niños, los pusieron a jugar. Y es que esa era la tesis del ‘Profeta’ del gol’: «Lo importante no es tener, cuidar y mimar la cantera, no, lo importante es tener un entrenador en el primer equipo que se atreva a ponerlos». Es evidente que ‘Mou’ ha venido para ganar ¡ya!, mañana, y no puede perder el tiempo con niños.

Parece mentira que, el año de mayor fracaso en la historia del Real Madrid (¡estamos hablando de 124 años!), la convocatoria en la que no hay ni un solo futbolista español en la selección que conquistó brillantemente la Copa del Mundo, ese año, no otro, leemos titulares en la prensa madrileña como el del otro día: «El Madrid a por los 200 millones». Es decir, a por los 200 millones de euros en ventas de canteranos. Es más: «Ya se han superado, los 72 millones de euros ingresados, en 2017, en ventas de canteranos. ¡Ya enemos nuevo récord».

¿Se puede fardar de ser el club que más futbolistas crea para los demás?, se puede. Es más, lo venden con orgullo ¡cada día! ¿Puede uno vanagloriarse de que ni uno solo de esos futbolistas haya triunfado en el Santiago Bernabéu?, se puede, en realidad lo hacen con todo lucimiento y desparpajo. ¿Puede alguien, en el seno de la Casa Blanca y, por descontado, entre los voceros periodísticos, hacer una reflexión sería de semejante fracaso, que ellos venden como el mayor de los éxitos?

Hoy, mismo, sin ir más lejos, hay quien publica, insisto, con enorme satisfacción y orgullo, la lista de los canteranos que más dinero han dejado en las arcas del Real Madrid, empezando por Álvaro Morata, que dejó 80 millones de euros hasta Javi García, que dejó siete.

¿Quieren otro título que les enorgullece? «La Fábrica paga la reconstrucción». A estos los vendemos y con el dinero compramos otros. Parece realmente sorprendente que, en una plantilla de 26 futbolistas, nadie, nadie, se arriesgue, se la juegue, apueste por tener cinco o seis apuestas canteranas para ver si funcionan.

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Y, en ese sentido, llama poderosamente la atención, por citar el último ejemplo de esta esperpéntica fórmula, que Florentino Pérez, se supone que por petición (o exigencia) de José Moruinho, haya traspasado a Gonzalo, Pichichi en el Mundial de clubs, para fichar a Espí. Venden por 45 millones de euros y compran por 25. ¿De verdad el Real Madrid necesita para sobrevivir esos 20 millones de diferencial? Si fuese así, el Real Madrid está mucho peor de lo que pintaba Enrique Riquelme, por cierto, desaparecido en combate.