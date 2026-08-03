Jódar cede ante Fritz y se queda sin su segundo torneo ATP

Un día más tarde por las incesantes lluvias del domingo en la capital estadounidense, Taylor Fritz se impuso a Rafa Jódar (7-6, 6-4) en la final del Torneo de Washington y dejó al español sin su segundo torneo ATP, tras ganar el 250 de Marrakech a principios de abril. Fritz, por su parte, levantó su 11º título, el segundo ATP 500, tras más de un año sin ganar un torneo.

Intercambio desde el saque

Fritz y Jódar empezaron muy fuertes desde el saque, buscando llevarse al límite y llegar al resto muy forzados. El estadounidense quería aprovechar cada centímetro de la pista y arriesgaba demasiado en algunas ocasiones.

Se mantuvo la tónica durante todo el primer set con el intercambio de juegos desde el fondo de la pista, aunque Fritz puso al de Leganés contra las cuerdas para poner el 4-4 en el primer set. No obstante, el resto de Jódar fue poniéndose a tono hasta llevar al límite a Fritz, haciendo córrer la pelota y moviéndola de lado a lado de la pista.

Cuando más tocado parecía estar el tenista local, este recuperaba su mejor golpeo de saque y Jódar sufría como en los juegos iniciales. Pese a su juventud, era paciente y maduraba el punto, consiguiendo forzar el error de su rival y llevar el primer set al tie-break, en el que el americano fue mucho más efectivo y certero que el madrileño, cuyo resto no tuvo nada que hacer ante los misiles que sacaba Taylor Fritz. Primera manga para el número 9 del mundo.

Fritz pone la directa

Jódar pudo empezar el segundo set mandando, pero estuvo demasiado impreciso y dio alas a un Fritz que demostró su experiencia y talento con una dejada exquisita y un excelente golpeo. Al contrario que Jódar, Taylor Fritz se mostró muy sólido con el saque y no dio opción, poniendo el 3-0 del set en el luminoso.

Muy impreciso el madrileño, que perdió totalmente la iniciativa y era el estadounidense el que jugaba con más ritmo e ideas, moviendo a su rival de lado a lado y llevándolo a contracorriente. Jódar debía sacar la casta y resistir.

Jódar resiste

Y así fue. Mucho mejor en el resto, pudo mantener el tono y con una bolea perfecta cogió la ventaja, que pudo rematar gracias a un 'regalo' de Fritz. El madrileño se hizo fuerte a través del saque, potenciaba su revés y mantenía la templanza cuando más complicado se lo ponía Fritz. Aplaudía su padre desde el palco y esbozaba una sonrisa de orgullo viendo el corazón con el que juega su hijo por todo el mundo.

Cogió un poco de aire Fritz en el siguiente juego, pero Jódar volvió a cerrar la brecha (4-3). Sin embargo, la calidad y el poso de Fritz fueron intratables para Jódar, que cerró el siguiente juego en blanco. A un juego de llevarse el partido y levantar un nuevo título.

Tras un resbalón, el español solicitó la asistencia médica para comprobar las molestias en la muñeca. En la reanudación, se desataron los golpes de magia en ambos lados de la red, pero Fritz fue más certero. Con dos bolas de partido y todo de cara, Jódar se rehizo y puso el 40 iguales. En un largo intercambio de golpes en los puntos de partido, Taylor Fritz llevó a Jódar al límite, que acabó cediendo y se quedó sin su segundo torneo ATP.

Fuente: Sport