El Costa del Sol arranca una nueva y renovada era con mucha ilusión

El Costa del Sol Málaga ya ha comenzado a preparar la temporada 2026/27. Las 'panteras' se han puesto a las órdenes de Suso Gallardo para iniciar un nuevo proyecto marcado por una importante renovación de la plantilla, aunque con la misma ambición de seguir compitiendo por los títulos. Durante las próximas semanas, el conjunto malagueño alternará dobles sesiones de entrenamiento entre The Container, el pabellón Pérez Canca y la Ciudad Deportiva de Carranque, donde quedará centralizada gran parte de la preparación.

Un nuevo proyecto con mucha ambición

Tras un verano de numerosos movimientos, el técnico malagueño afronta el inicio de un nuevo ciclo con optimismo. La plantilla cuenta con seis caras nuevas y mantiene la base necesaria para construir un equipo competitivo, aunque Gallardo reconoce que el proceso necesitará tiempo.

El entrenador destacó la actitud con la que las jugadoras han comenzado la pretemporada: "Tanto las que ya estaban como las seis que se han incorporado vienen con muchísima ilusión, con ganas de aprender, entrenar, cohesionar el grupo y crecer juntas”, afirmó. Esa predisposición, aseguró, ya se está reflejando en las primeras sesiones de trabajo.

Gallardo también fue claro al analizar el momento del equipo. "Hay otros conjuntos que llegan más hechos porque han mantenido gran parte de la plantilla, pero el hambre, las ganas y la ilusión no nos las puede ganar nadie", señaló, convencido de que esa mentalidad será una de las fortalezas del nuevo Costa del Sol Málaga.

Paciencia antes de mirar los objetivos

El preparador quiso rebajar la presión en este inicio de curso y evitó marcar metas concretas cuando todavía queda mucho trabajo por delante. Para Gallardo, el crecimiento debe producirse de forma progresiva y sin precipitarse.

Además, el equipo sigue pendiente de recuperar efectivos importantes. Sole López, Estitxu Berasategi, Nayra Solís y Nicxon Clabel continúan inmersas en sus respectivos procesos de recuperación y se espera que puedan incorporarse paulatinamente al grupo durante los próximos meses. "Tenemos que ir creciendo juntas poco a poco, sin ponernos un objetivo demasiado alto, pero tampoco limitando a un grupo que tiene calidad suficiente para darnos muchas alegrías", explicó.

El técnico también recordó que el nuevo formato de las competiciones obligará al equipo a adaptarse sobre la marcha, aunque insistió en que el foco debe estar únicamente en seguir creciendo cada día antes de pensar en los retos nacionales o europeos.

Primeras sesiones y primeros amistosos

En este arranque de la preparación, Suso trabaja con Merche Castellanos, Ida Wall, Ariana Portillo, Maider Barros, Rocío Campigli, Katia Zhukova, Martu Romero, María Sancha, María Brasil, Espe López y Bárbara Piñeira, además de las canteranas Martina Villalva, Sofía Jaime y Ana Jaime.

La puesta a punto incluirá varios encuentros amistosos antes del inicio oficial de la competición. El primero será este sábado 8 de agosto, a las 12.30 horas, frente al Soliss Pozuelo de Calatrava en el pabellón Las Espartanas, mientras que una semana después ambos equipos volverán a verse las caras en Carranque.

La temporada oficial arrancará el 9 de septiembre, precisamente en Pozuelo de Calatrava, y las 'panteras' quieren llegar en las mejores condiciones posibles a una campaña que supone el comienzo de una nueva etapa.

Un mensaje para la afición

Gallardo es consciente de que el club afronta un cambio de ciclo tras varios años de éxitos, pero está convencido de que la nueva plantilla terminará ofreciendo un alto nivel. "Había que hacer un proyecto distinto, un proyecto nuevo e ilusionante. Hemos fichado jugadoras de mucha calidad y, cuando el equipo empiece a rodar junto, nos puede dar muchas alegrías", aseguró.

Noticias relacionadas

Por ello, el entrenador pidió paciencia y respaldo desde la grada durante este proceso de construcción. La ilusión vuelve a ser el punto de partida de unas panteras que comienzan una nueva era con el objetivo de volver a situarse entre los grandes referentes del balonmano femenino español.