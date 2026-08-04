Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Giro en el crimen de BenahavísPrevisiones de récord en los subtropicales axárquicosDenuncian la dispersión de una colonia de gatos en RondaFichajes para la temporada 26/27 en el UnicajaLago Club, la piscina de interior de la Costa del SolElisa Pérez de Siles deja la políticaOla de calor y terral en MálagaIncendio en la MA-20
instagramlinkedin
Giro en el crimen de Benahavís
El detenido de la víctima fue su pareja en 2019

UFC

Muere Allan Nascimento, peleador de la UFC, tras sufrir un paro cardíaco a los 34 años: luto en los deportes de contacto

La UFC ha comunicado oficialmente el fallecimiento del peleador brasileño en una tragedia para el deporte

Muere Allan Nascimento, peleador de la UFC, a los 34 años

Muere Allan Nascimento, peleador de la UFC, a los 34 años / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Lloveras

El mundo de las artes marciales mixtas está de luto. La UFC ha comunicado esta madrugada el fallecimiento del peleador brasileño de la categoría de peso mosca Allan Nascimento, que sufrió un aparente ataque cardíaco mientras dormía.

Según las informaciones trascendidas y lo que confirma la UFC, el luchador de 34 años fue hallado inconsciente el pasado lunes, y pese a los esfuerzos del personal médico de reanimarle acabó perdiendo la vida.

"Esta mañana, lunes 3 de agosto, nuestro querido peleador de peso mosca, Allan Nascimento, fue hallado inconsciente tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía. A pesar de los esfuerzos del equipo médico que acudió al lugar, se confirmó su fallecimiento allí mismo.

Nuestras oraciones y más sinceras condolencias acompañan a la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en estos momentos increíblemente difíciles", reza el comunicado oficial de la UFC en Instagram.

Conocido como ‘Puro Osso’, Nascimento era uno de los especialistas en jiu-jitsu brasileño más respetados de su categoría. Cinturón negro y miembro del equipo Chute Boxe Diego Lima, compartía entrenamientos con figuras como Charles Oliveira, quien lo consideraba un hermano dentro y fuera del gimnasio.

El brasileño había iniciado su carrera profesional en 2011 y deja un récord de 22 victorias y siete derrotas. Dieciséis de sus triunfos llegaron por sumisión, una cifra que reflejaba su enorme peligro en el suelo, donde destacaba por su capacidad para encontrar estrangulaciones y llaves desde prácticamente cualquier posición.

Tras participar en el Dana White’s Contender Series en 2018, Nascimento debutó finalmente en la UFC en 2021. En la compañía consiguió cuatro victorias y sufrió dos derrotas, ambas por decisión dividida. Durante su etapa en el octágono superó a rivales como Jake Hadley, Carlos Hernandez, Jafel Filho y Cody Durden.

Noticias relacionadas

Nascimento había competido por última vez el 20 de junio de 2026. Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en las MMA brasileñas y en la UFC, donde era considerado un peleador técnico, experimentado y especialmente querido por sus compañeros. Descanse en paz, leyenda.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vicepresidente de los Comerciantes de Benalmádena, sobre el renacer del Tívoli: “Las cadenas hoteleras más punteras van a estar más interesadas en abrir en el municipio"
  2. Tamese, la última fábrica metalúrgica de Málaga, será finalmente demolida: 'Es inadmisible que a comienzos del XXI sigan ocurriendo estas cosas
  3. El Torcal de Antequera volverá a tener camping
  4. El PSOE de Málaga critica las obras del paseo de Pedregalejo: “No hay derecho a que nos hurten nuestra identidad y que a la vez nos sableen en la cara”
  5. Decoración, complementos y artesanía desde un euro: así es el mercadillo costero de Málaga con 130 puestos llenos de descuentos y rebajas
  6. Más de 41 grados en Coín y Estepona: el calor extremo y el terral mantienen en Málaga el aviso naranja
  7. Málaga da el primer paso para construir 7.339 nuevas viviendas en la Vega de Campanillas, con más de 4.000 VPO
  8. El Unicaja ultima la plantilla con la llegada de un pívot 'bicho' que suba el techo competitivo

Rescatan a más de 150 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse una embarcación

Rescatan a más de 150 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse una embarcación

Detenidos los saqueadores de 15 remolques en Antequera: actuaban de madrugada en las zonas de descanso

Detenidos los saqueadores de 15 remolques en Antequera: actuaban de madrugada en las zonas de descanso

"Cambian los nombres, pero mantienen las políticas": Con Málaga carga contra Casero y el PSOE le exige compromiso y transparencia tras la renuncia de Pérez de Siles

"Cambian los nombres, pero mantienen las políticas": Con Málaga carga contra Casero y el PSOE le exige compromiso y transparencia tras la renuncia de Pérez de Siles

El CTA anuncia medidas contra las pérdidas de tiempo y amplía las revisiones del VAR para la temporada 2026/27

El CTA anuncia medidas contra las pérdidas de tiempo y amplía las revisiones del VAR para la temporada 2026/27

Patricia, educadora canina: “Los perros no intentan dominar a sus dueños, por eso educarlos no consiste en demostrar quién manda”

Patricia, educadora canina: “Los perros no intentan dominar a sus dueños, por eso educarlos no consiste en demostrar quién manda”

Mejorada la accesibilidad de la Plaza de Toros de Antequera con nuevas rampas, espacios adaptados y recorridos sin barreras

Mejorada la accesibilidad de la Plaza de Toros de Antequera con nuevas rampas, espacios adaptados y recorridos sin barreras

El Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga estrena dirección: Carlos Ariza será el nuevo gerente

El Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga estrena dirección: Carlos Ariza será el nuevo gerente

Gonzalo Hermoso, entrenador ayudante del Unicaja: "Vidorreta es muy simpático, cercano y agradable, me sorprendió un poco"

Gonzalo Hermoso, entrenador ayudante del Unicaja: "Vidorreta es muy simpático, cercano y agradable, me sorprendió un poco"
Tracking Pixel Contents