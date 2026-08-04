El Teatro del Soho San Miguel lidera la primera jornada de la Copa del Rey MAPFRE

La 44 Copa del Rey Mapfre arrancó este martes en la bahía de Palma con la disputa de las dos primeras pruebas, donde el Hispania del rey Felipe VI lideró la clase Abanca ORC 0 empatado en la primera plaza con el Vudu, a la vez que la embarcación malagueña Teatro del Soho San Miguel, de Javier Banderas, empezó la competición como líder de su categoría.

En la clase Uber ORC B, el Teatro del Soho San Miguel de Javier Banderas encabeza la clasificación general tras llevarse la primera prueba empatado con el Solgreen Frutis de Javier de Tomás y sumar otra tercera posición, que le dan medio punto de ventaja sobre el L'Immens uruguayo, segundo clasificado.

El barco del armador y propietario Nicolás González fue el vencedor de la segunda prueba, por lo que se queda por delante del Solgreen Frutis en la general. El actual campeón del mundo de ORC B, el Katara del argentino Julián Somodi, quedó en octava posición tras sumar un octavo y un duodécimo.

El Hispania del rey Felipe VI

La embarcación de la Armada Española no se bajó de la segunda posición en todo el día, repartiéndose los triunfos junto a la embarcación del italiano Mauro Gestri, por lo que ambos suman tres puntos y le sacan una primera ventaja al Kilara suizo de Jeremy Weir, que cierra el podio en el primer día de regatas.

Dos tripulaciones que no arrancaron la competición con buen pie fueron el Urbania de Tomás Gasset y el Aifos 500 de la Armada Española, situados en quinta y novena posición con 11 y 17 puntos respectivamente.

PALMA, 04/08/2026.- El rey Felipe VI, durante un homenaje póstumo a los regatistas Manuel Doreste y Javier Vallejo este martes en el Real Club Náutico de Palma antes de participar en la 44 edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela. / Ballesteros / EFE

Otras categorías

En la clase Sail Racing ORC A sí que hay un líder claro tras las dos primeras pruebas, puesto que la tripulación estonia del Nola, del armador Margus Uudam, sumó una primera y una segunda posición que le ponen cuatro puntos por encima del Garm sueco de Pep Roman.

El Elena Nova alemán de Christiam Plump se sitúa en la tercera posición, mientras que el vigente campeón de la clase, el Estrella Damm Sailing Team de Nacho Montes y Rolf Maur, queda alejado de la cabeza tras sumar un séptimo y un noveno.

La clase Azulmarino ORC C deja como primer líder al Niramo alemán de Sönke Meier, con un primer y un segundo puesto en su estreno este año, mientras que el podio lo completan empatados a puntos el Wanderlust X Queremoshacerhistoria español de Josep Pons y el Django italiano de Vittorio Lombardi.

Un dominio muy claro se ha visto en los monotipo ClubSwan 42, donde el Nadir español de Pedro Vaquer se llevó las dos primeras mangas y coge una renta interesante de tres puntos ante otro de los favoritos, el Selene Alifax italiano de Massimo del Campo, mientras que el Pez de Abril de José María Messeguer se queda en tercer lugar a cuatro puntos del liderato.

Este miércoles se celebrará la segunda jornada de regatas con la salida al mar prevista a las 11 horas y el destacado estreno de la clase Balearia Women's Cup, que volverá a repetir en el formato Round Robin y enfrentará a todas las participantes de la competición femenina.