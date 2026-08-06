El Teatro del Soho San Miguel llega como líder destacado al ecuador de la Copa del Rey MAPFRE

La 44ª Copa del Rey MAPFRE superó este jueves el ecuador de la competición con dos pruebas que simbolizan el cierre de la Serie Preliminar y en el que varias clases vivieron un golpe encima de la mesa de sus respectivos líderes. El Teatro del Soho San Miguel, la embarcación malagueña encabezada por Javier Banderas, tuvo una brillante jornada y recuperó el primer puesto de su categoría ampliando la distancia con sus perseguidores.

La entrada de los descartes en las clases ORC dio un vuelco en gran parte de las clasificaciones en el Real Club Náutico de Palma, una situación que ya vivieron los monotipos ClubSwan 42 en la víspera al alcanzar las cuatro pruebas disputadas.

Mucho más líder

Una tripulación que se coloca más líder si cabe con 6,5 puntos es el Teatro Soho San Miguel malagueño de Javier Banderas, que se lleva las dos mangas en Uber ORC B y pone tierra de por medio con el L’Immens uruguayo de Nicolás González y el Máximo español de Maribel Cadenas, empatados en la segunda plaza con 15 puntos.

El Vudu italiano de Mauro Gestri fue de las embarcaciones que aprovecharon el tercer día de regatas para abrir un margen respecto a sus perseguidores en Abanca ORC 0, con un doble triunfo que les consolida en lo más alto.

Le siguen el Kilara II suizo de Jaime Scott-Hopkins y el Caballo Loco brasileño de Mauro Dottori a seis y siete puntos respectivamente, mientras que el Hispania del rey Felipe VI se queda cuarto tras un quinto y un octavo que descartó y no le deja más margen de error en la Serie Final.

La clase Sail Racing ORC A es la que vive menos cambios en la parte alta durante esta 44 Copa del Rey Mapfre, con el Nola estonio de Margos Uudam repitiendo como líder provisional tras sumar un triunfo y otro segundo este jueves.

La otra victoria de la clase se la llevó el sueco Ran de Niklas Zennstrom, que sigue segundo a dos puntos de la cabeza y con más de ocho puntos de ventaja sobre el Elena Nova alemán de Christian Plump, tercero, mientras que el Estrella Damm Sailing Team de Nacho Montes y Rolf Maur dice prácticamente adiós a su defensa a la corona con una diferencia de más de 20 puntos respecto al primero.

En cambio, en Azulmarino ORC C comparten primera posición el Project Work español de Antonio Porres y el Niramo alemán de Sönke Meier, que se llevó la primera manga del día, siendo esta la clase más apretada de la competición. El Early Bird alemán cierra el podio provisional tras llevarse la segunda prueba de la jornada, solo a un punto de distancia de los dos primeros clasificados.

Los ClubSwan 42 son, seguramente, la clase con menor emoción de la regata debido al dominio absoluto del Nadir que cedió la primera manga de la Copa a manos de un Selene Afilex italiano que les sigue en la tabla a cinco puntos desde la segunda plaza.

Por su parte, el Balearia Team RCN Palma aumenta su ventaja en la Balearia Women’s Cup, seguida del Solgreen -Les Roches del RCNV-CNA a 13 puntos y del Pulperas Team del RCN Calpe, inmerso en la lucha por la tercera plaza con el Italia Team.

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Segunda mitad de competición

Este viernes comenzará la Serie Final en las clases ORC y ClubSwan 42, con el valor de las pruebas multiplicado por 1,5 y eliminando la posibilidad de descartar cualquier resultado negativo en las mangas finales de la Copa del Rey MAPFRE.