El Teatro del Soho San Miguel roza el título de la Copa del Rey MAPFRE

La 44ª Copa del Rey MAPFRE ha superado este viernes su penúltima jornada de regatas en el Real Club Náutico de Palma con dos nuevas pruebas disputadas y llega a su jornada decisiva con todo por decidir en la mayoría de las clases. Una de ellas está lejos de ser Uber ORC B, donde el Teatro del SOho San Miguel, la embarcación malagueña liderada por Javier Bandera, logrará este sábado un nuevo título salvo catástrofe.

El Teatro Soho San Miguel apunta a proclamarse campeón con 14,5 puntos de ventaja sobre el L'Immens uruguayo de Nicolás González, mientras que el Katara argentino de Julián Somodi continúa escalando y se sitúa en la tercera posición. Saldaron la primera prueba de este viernes con un primer puesto y la segunda con una cómoda tercera plaza.

Un equipo que tiene muy encarrilada su victoria es el Vudu italiano de Mauro Gestri en Abanca ORC 0, con nueve puntos de ventaja sobre el Kilara II suizo de Jamie Scott-Hopkins y 11,5 sobre el Caballo Loco brasileño de Mauro Dottori, vencedor de la segunda manga del día.

El Hispania, ya sin el rey Felipe VI a bordo, ganó la primera prueba de la jornada, pero un dramático noveno al final del día le deja prácticamente sin opciones de victoria y lejos de poder alcanzar el podio.

La Sail Racing ORC A tendrá un mano a mano por la primera posición este sábado, con el Ran sueco de Niklas Zennstrom tomando una ligera ventaja de un punto tras sus dos triunfos del día sobre el Nola estonio de Margus Uudam. La lucha por la tercera caja del podio será muy abierta, con posibilidades para el Garm sueco de Pep Román, el Elena Nova alemán de Christian Plump, el From Now On argentino de Fernando Chaín, el HM Hospitales Hydra español de Óscar Chaves y el Confluence francés de Jean Pierre Joly.

La clase Azulmarino ORC C apunta a ser la que tenga mayor emoción hasta el final, con el Early Bird alemán de Hendrik Brandis, el Project Work español de Antonio Porres y el Niramo alemán de Sönke Meier agrupados en menos de tres puntos.

El Nadir español de Pedro Vaquer vivió su primera jornada sin victorias en ClubSwan 42, pero aventaja en más de seis puntos al segundo clasificado, el italiano Selene Alifax de Massimo de Campo, dejando al resto sin opciones de título pero con una lucha igualada por el tercer puesto entre el Long Echo inglés y el Pez de Abril español.

Una clase que ha cerrado la primera fase es la Balearia Women's Cup, con formato Round Robin, y que contará con las siguientes participantes en la Medal Race: el Balearia Team (18,21 puntos), el Solgreen - Les Roches (37 puntos), el Pulperas Team (39,64 puntos), el Italia Team (40 puntos), el Merched y Mor (46 puntos) y el Rudder Rebels (47,14 puntos).

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Este sábado se celebrará la jornada final de la 44ª Copa del Rey MAPFRE, con dos pruebas previstas que culminarán por la noche con la ceremonia de entrega de trofeos en el Palacio de la Almudaina, a partir de las 20.30 horas.